Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1506 — відбувся Лісабонський погром.
1775 — битви при Лексингтоні і Конкорді, початок війни за незалежність США.
1783 — указом Катерини II Крим приєднаний до Росії. Указ став підсумком тривалого суперництва Російської та Османської імперій за володіння і контроль над стратегічним плацдармом на півночі Чорного моря. Заручившись у 1782 році підтримкою Австрії, наступного року Росія окупувала Крим і маніфест Катерини II лише закріпив фактичний перехід півострова під владу російської корони.
1850 — Велика Британія і США підписали договір про спільне будівництво Панамського каналу (пізніше США вирішили будувати канал самотужки).
1898 — Конгрес США визнав незалежність Куби і поставив вимогу Іспанії залишити острів.
1937 — в Іспанії створений блок правих сил на чолі з генералом Франко.
1941 — Сенат США прийняв резолюцію про підтримку ідеї державотворення в Ізраїлю.
1943 — початок повстання у Варшавському гетто.
1943 — Указом Президії Верховної Ради СРСР уведені каторжні роботи для т. зв. помічників окупантів.
1947 — партія “Індійський національний конгрес” погодилася розділити країну на Індію і Пакистан.
1971 — СРСР запустив першу у світі космічну станцію “Салют-1”.
1999 — у Берліні відбулось офіційне відкриття Рейхстагу як нового місця засідань парламенту Німеччини.
2005 — Бенедикт XVI став 265-м Папою Римським.
Яке сьогодні церковне свято:
Православні християни 19 квітня відзначають день святого Євтихія, який прославився зціленнями та чудесами.
Прикмети погоди:
Качки гніздяться біля води – до посухи влітку;
Туман вранці 19 квітня віщує суху погоду до кінця місяця;
Вітряна погода – колосся зіб’є, і врожаю багатого не буде.
Іменини цього дня відзначають Євтихій, Платонида, Ярема, Мефодій, Григорій, Павло, Севастян.