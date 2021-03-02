Об этом рассказывают #Буквы.
Этот день в истории:
1796 – французский генерал Наполеон Бонапарт назначен главнокомандующим так называемой Итальянской армией.
1918 – войска УНР освободили Киев от большевиков.
1923 – в США вышел первый номер журнала «Time» – 32-страничное издание было первым американским еженедельником новостей.
1943 – Корюковская трагедия: массовое убийство 6700 жителей украинского села Корюковка, совершенное отрядами СС и венгерской военной жандармерии в ходе Второй мировой войны, спровоцированное предыдущими действиями советских партизан Алексея Федорова.
1949 – закончился первый беспосадочный полет на самолете вокруг земного шара. Он длился 94 часа и был осуществлен на самолете Lucky Lady II (B-50 Superfortress).
1956 – Марокко стал независимым султанатом во главе с Мухаммедом V.
1965 – США начали регулярные бомбардировки Северного Вьетнама.
1969 – начался вооруженный конфликт между СССР и Китаем на острове Даманский.
1972 – с мыса Канаверал (штат Флорида) в направлении к Юпитеру стартовал космический аппарат “Пионер-10”.
1983 – появились первые компакт-диски и CD-проигрыватели.
1993 – основана Академия медицинских наук Украины.
Какой сегодня церковный праздник:
По религиозным календарем сегодня верующие чтят память Феодора Тирона молчаливого, Печерского, а также праведной Мариамны, сестры апостола Филиппа, христианской проповедницы.
Приметы погоды:
2 марта туман – лето будет дождливым; солнечно – жарким; морозно – холодным;
Птицы с юга возвращаются – к ранней весне.
С запада перистые облака плывут – к дождю.
День ангела отмечают: Федор (Феодор), Роман, Марьяна, Филипп, Мина, Порфирий, Феодосий, Марианна.