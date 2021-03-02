2 марта в мире отмечают Международный день спички.

Об этом рассказывают #Буквы.

Этот день в истории:

1796 – французский генерал Наполеон Бонапарт назначен главнокомандующим так называемой Итальянской армией.

1918 – войска УНР освободили Киев от большевиков.

1923 – в США вышел первый номер журнала «Time» – 32-страничное издание было первым американским еженедельником новостей.

1943 – Корюковская трагедия: массовое убийство 6700 жителей украинского села Корюковка, совершенное отрядами СС и венгерской военной жандармерии в ходе Второй мировой войны, спровоцированное предыдущими действиями советских партизан Алексея Федорова.

1949 – закончился первый беспосадочный полет на самолете вокруг земного шара. Он длился 94 часа и был осуществлен на самолете Lucky Lady II (B-50 Superfortress).

1956 – Марокко стал независимым султанатом во главе с Мухаммедом V.

1965 – США начали регулярные бомбардировки Северного Вьетнама.

1969 – начался вооруженный конфликт между СССР и Китаем на острове Даманский.

1972 – с мыса Канаверал (штат Флорида) в направлении к Юпитеру стартовал космический аппарат “Пионер-10”.

1983 – появились первые компакт-диски и CD-проигрыватели.

1993 – основана Академия медицинских наук Украины.

Какой сегодня церковный праздник:

По религиозным календарем сегодня верующие чтят память Феодора Тирона молчаливого, Печерского, а также праведной Мариамны, сестры апостола Филиппа, христианской проповедницы.

Приметы погоды:

2 марта туман – лето будет дождливым; солнечно – жарким; морозно – холодным;

Птицы с юга возвращаются – к ранней весне.

С запада перистые облака плывут – к дождю.

День ангела отмечают: Федор (Феодор), Роман, Марьяна, Филипп, Мина, Порфирий, Феодосий, Марианна.