Об этом сообщают #Буквы.
В США – День специального образования, День прогулов, День безопасной бритвы, День дворняги, День оладий, в Новой Зеландии – День шлепанцев, в ОАЭ – День Независимости, в Лаосе – Национальный день на Кубе – День революционных вооруженных сил.
Этот день в истории:
1015 – князь Ярослав Мудрый занял в Киеве престол.
1104 – рукоположен митрополит Киевский Никифор И.
1375 – болгарский монах Киприан рукоположен в митрополита Киевского и Литовского.
1697 – в Лондоне открыт кафедральный собор святого Павла и началась первая служба.
1804 – Папа Римский Пий VII на торжественной церемонии в соборе Нотр-Дам провозгласил Наполеона Бонапарта императором Французским Наполеоном I.
1816 – в Лондоне луддиты (борцы со станками) устроили массовые акты уничтожения машин и станков на предприятиях.
1852 – Президент Французской республики Луи Наполеон Бонапарт объявил себя императором Франции под именем Наполеон III и основал Вторую французскую империю.
1863 – завершилось строительство купола Капитолия в Вашингтоне (США).
1864 – в Херсоне основали первый в Российской империи Земский банк взаимного кредита.
1864 – в Российской империи объявлено судебную реформу: равенство всех перед законом, независимость и неизменность судей, введение суда присяжных для уголовных преступлений и тому подобное.
1870 – Рим провозглашен столицей Королевства Италия.
1901 – американец Кинг К. Жиллетт запатентовал безопасную бритву с двухсторонним одноразовым лезвием.
1934 – в СССР издан официальное постановление о терроре (официально – как следствие убийства С. Кирова).
1942 – группа ученых из университета Чикаго во главе с Энрико Ферми продемонстрировала управляемую ядерную реакцию на первом ядерном реакторе.
1949 – Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции другими лицами (резолюция 317 (IV)). Этот день ежегодно отмечается как Международный день борьбы за отмену рабства.
1969 – между Сиэтлом и Нью-Йорком состоялся первый демонстрационный полет реактивного самолета Boeing 747, на борту которого находилась 191 человек.
1982 – хирурги из университета Юты впервые имплантировали постоянное искусственное сердце пенсионеру Барни Кларку, с которым тот прожил 112 дней.
1991 – независимость Украины признали первыми Канада и Польша.
1998 – бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко арестован в Швейцарии по обвинению в отмывании похищенных государственных денег.
Народные приметы:
- Сегодня снежная и ветреная погода, то зима будет долгой и холодной;
- На небе ни облачка, то будут заморозки;
- Очень ясно, то скоро будет оттепель;
- Если птицы летают очень низко, то к осадков;
- Если топором помахать на улице, то можно отогнать непогоду.
Что нельзя делать сегодня:
- Нельзя ссориться, ругаться и желать зла другим и себе;
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и садоводством;
- Нельзя зацикливаться на негативных мыслях;
- Нельзя смотреть в зеркало до восхода солнца;
- Нельзя употреблять алкоголь;
- Нельзя поддаваться на провокации и встревать в конфликты;
- Нельзя ходить босиком.
Именины отмечают Иван, Дмитрий, Денис, Григорий, Михаил, Сергей, Петр, Валентин, Константин, Александр, Вениамин, Игнатий, Федор и Андриан.