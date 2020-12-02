В этот день мир отмечает Всемирный день компьютерной грамотности, День фортуны, Международный день борьбы за отмену рабства.

Об этом сообщают #Буквы.

В США – День специального образования, День прогулов, День безопасной бритвы, День дворняги, День оладий, в Новой Зеландии – День шлепанцев, в ОАЭ – День Независимости, в Лаосе – Национальный день на Кубе – День революционных вооруженных сил.

Этот день в истории:

1015 – князь Ярослав Мудрый занял в Киеве престол.

1104 – рукоположен митрополит Киевский Никифор И.

1375 – болгарский монах Киприан рукоположен в митрополита Киевского и Литовского.

1697 – в Лондоне открыт кафедральный собор святого Павла и началась первая служба.

1804 – Папа Римский Пий VII на торжественной церемонии в соборе Нотр-Дам провозгласил Наполеона Бонапарта императором Французским Наполеоном I.

1816 – в Лондоне луддиты (борцы со станками) устроили массовые акты уничтожения машин и станков на предприятиях.

1852 – Президент Французской республики Луи Наполеон Бонапарт объявил себя императором Франции под именем Наполеон III и основал Вторую французскую империю.

1863 – завершилось строительство купола Капитолия в Вашингтоне (США).

1864 – в Херсоне основали первый в Российской империи Земский банк взаимного кредита.

1864 – в Российской империи объявлено судебную реформу: равенство всех перед законом, независимость и неизменность судей, введение суда присяжных для уголовных преступлений и тому подобное.

1870 – Рим провозглашен столицей Королевства Италия.

1901 – американец Кинг К. Жиллетт запатентовал безопасную бритву с двухсторонним одноразовым лезвием.

1934 – в СССР издан официальное постановление о терроре (официально – как следствие убийства С. Кирова).

1942 – группа ученых из университета Чикаго во главе с Энрико Ферми продемонстрировала управляемую ядерную реакцию на первом ядерном реакторе.

1949 – Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции другими лицами (резолюция 317 (IV)). Этот день ежегодно отмечается как Международный день борьбы за отмену рабства.

1969 – между Сиэтлом и Нью-Йорком состоялся первый демонстрационный полет реактивного самолета Boeing 747, на борту которого находилась 191 человек.

1982 – хирурги из университета Юты впервые имплантировали постоянное искусственное сердце пенсионеру Барни Кларку, с которым тот прожил 112 дней.

1991 – независимость Украины признали первыми Канада и Польша.

1998 – бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко арестован в Швейцарии по обвинению в отмывании похищенных государственных денег.

Народные приметы:

Сегодня снежная и ветреная погода, то зима будет долгой и холодной;

На небе ни облачка, то будут заморозки;

Очень ясно, то скоро будет оттепель;

Если птицы летают очень низко, то к осадков;

Если топором помахать на улице, то можно отогнать непогоду.

Что нельзя делать сегодня:

Нельзя ссориться, ругаться и желать зла другим и себе;

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и садоводством;

Нельзя зацикливаться на негативных мыслях;

Нельзя смотреть в зеркало до восхода солнца;

Нельзя употреблять алкоголь;

Нельзя поддаваться на провокации и встревать в конфликты;

Нельзя ходить босиком.

Именины отмечают Иван, Дмитрий, Денис, Григорий, Михаил, Сергей, Петр, Валентин, Константин, Александр, Вениамин, Игнатий, Федор и Андриан.