Сегодня в мире отмечают День шахмат. В Украине этот день начали отмечать в 2011 году.

Об этом сообщают #Буквы.

20 июля мир также отмечает Международный день торта, День хождения по бордюрам, Всемирный день прыжка.

В США – День леденцов на палочке, День печенья с предсказанием, День Луны, День уродливых грузовиков, в Аргентине, Бразилии, Эквадоре, Уругвае – День друга, в Японии – День моря, в Коста-Рике – День инженера, в Ботсване – День президента, в Мексике – Фольклорный фестиваль “Гелагеца”, в ЦАР – День посадки деревьев, в Болгарии – Ильин день, в Гондурасе – День Лемпиры, в Колумбии – День независимости, в Норвегии – День рождения кронпринца.

Памятные даты 20 июля

В 1534 году в Великобритании основали первое в мире издательство.

В 1877 году во Франции изобрели праксиноскоп (предшественник кинопроектора) и создан первый в мире мультфильм.

В 1917 году была зарегистрирована компания Bayerische Motorenwerke или BMW, которая объединила Rapp Motoren-werke и Gustav Otto Flugmaschinenfabrik. Изначально BMW выпускала авиационные моторы.

В 1924 году в Париже основали Международную шахматную федерация – FIDE. Именно поэтому 20 июля отмечается как Международный день шахмат.

В 1936 году Турции отдали проливы Дарданеллы и Босфор.

В 1940 году американский музыкальный журнал Billboard опубликовал первый список самых популярных песен.

В 1969 году американский “Apollo-11” совершил первую в истории пилотируемую посадку на Луну.

В 2005 году в Канаде на общенациональном уровне вступил в силу закон об однополых браках.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь чтит память преподобной Ефросинии, известной как Авдотья или Евдокия.

20 июля с утра собирали укроп. Считалось, что в этот день он имеет целебные свойства.