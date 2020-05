#Буквы собрали интересные факты об этих праздниках, а также о событиях этого дня в истории.

В этот день в Восточном Тиморе отмечают День независимости, в Индонезии – День национального пробуждения, в Камбодже – День жертв, в Камеруне – День провозглашения унитарного государства, в Саудовской Аравии – День независимости, а в Украине – День банковских работников.

Всемирный день пчел (World Bee Day)

Это международный праздник, отмечаемый в день рождения основоположника современного пчеловодства Антона Янши.

В этот день принято говорить о роли, которую играют медоносные пчелы при опылении растений и получении меда и других продуктов пчеловодства.

Первой праздновать День пчел предложила Словения, а ее поддержали на Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 2017 года «”в целях напоминания о важности опылителей, угрозах их существованию и их вкладе в стабильное развитие”.

К тому же, в Словении по этому случаю выпустили памятную монету номиналом 2 евро.

Интересно знать, что пчелы опыляют более 170 видов растений. За один вылет за медом пчела опыляет от 50 до 100 цветков.

Медоносная пчела должна съесть около семи или даже девяти кг меда, чтобы произвести 450 г пчелиного воска.

Среднестатистическая пчела способна сделать только 1/12 части чайной ложки меда за всю жизнь.

В Германии существует мода на содержание пчел в городских условиях: некоторые молодые жители городов ставят пчелиные домики прямо на своих балконах.

Всемирный день метрологии (World Metrology Day)

Этот праздник отмечается в честь подписания в Париже в 1875 году “Метрической Конвенции”, на основе которой была создана Международная организация мер и весов (МКМВ).

Подписание договора во многом стало возможным благодаря усилиям выдающихся русских ученых, прежде всего Д. Менделеева, академиков О. Струве, Г. Вильда, Б. Якоби.

В преддверии Всемирного дня метрологии по сложившейся традиции в прессе публикуется Послание Директора Международного бюро мер и весов к метрологической общественности.

День банковских работников

Это национальный профессиональный праздник всех работников банковской системы Украины, который отмечается ежегодно, 20 мая.

В Украине этот день отмечают с 1991 года, как только появился закон Украины “О банках и банковской деятельности”, в котором депутатами Верховной рады Украины были прописаны базовые регламенты для национальной банковской сферы.

“День банковских работников” имеет в Украине официальный государственный статус. 6 марта 2004 года, президент Украины Леонид Кучма подписал Указ № 316/04. Этим президентским указом было предписано каждый год, 20 мая, отмечать “День банковских работников Украины”.

Церковные праздники 20 мая

20 мая православная церковь вспоминает о явлении на небе Креста Господня в Иерусалиме.

В народе отмечается Иван-бражник или Купальница. В этот день крестьяне обливались сами и купали лошадей в речной воде, чтобы зарядить их здоровьем и силой на весь год. На Купальницу был разгар сева, который ни в коем случае нельзя было пропустить. При этом в народе была традиция ходить друг к другу в гости и потихоньку воровать горсть семян для посева.

Приметы 20 мая: что нельзя делать

С самого утра славяне отправлялись на речку, набирали в ведра воды и оставляли ее на солнце. По преданию, прогретая за день вода обладает целебными свойствами и может лечить от болезней. Лошадей она делает крепкими, а людям дарит защиту от всякой скверны.

В народе говорили: “На Купальницу важно время не упустить, и силы не растерять”.

Если утром воздух сухой, а к вечеру влажность увеличиться, то на следующий день будет ясная и теплая погода.

Быстрое иссушение поверхности луж и почвы – к суховею.

Луна красного цвета – к дождю.

У месяца рога вниз опущены – на хорошую погоду.

На акации много нектара и пчел – к дождю.

На Купальницу вода в реке – целебная.

На Купальницу домашние семена непригодны для посева.

Лучший урожай – от украденных семян.

Лучше посев на восточный и западный ветер.

Сны с 19 на 20 мая несут благополучие. Сновидение, увиденное днем 20 мая, предвещает радостные события. Его рассказывать категорически никому нельзя.

Если помолитесь сегодня за успех на работе, то вскоре вас ждет повышение и рост в карьере.

Сегодня не рекомендуется много работать, сэкономьте свои силы и старайтесь отдыхать по возможности.

20 мая: этот день в истории

1498 — португальский мореплаватель Васко да Гама первым из европейцев прибыл в Индию, обогнув Африку.

1742 – русский исследователь Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг северной оконечности Евразии.

1851 — выпущены первые в Канаде почтовые марки.

1873 – фирма Levi Strauss & Co получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах – джинсов.

1882 — заключение Тройственного союза между Германией, Австро-Венгрией и Италией против Франции и России.

1895 — в Нью-Йорке прошел первый коммерческий просмотр фильма (зрителям показали 4-минутную ленту о боксёрском поединке).

1900 — открытие II Олимпийских игр во Франции.

1921 — Германия и Китай восстановили дипломатические отношения.

1922 — Ленин поручил Дзержинскому подготовить план высылки за границу “контрреволюционных” писателей.

1926 — конгресс США принял Закон о гражданской авиации, возлагающий на Министерство торговли выдачу лицензий пилотам и на воздушные суда.

1939 — компания “Пан Американ” начала доставку авиапочты через Атлантический океан.

1967 — BBC запретила транслировать песню The Beatles “A Day in the Life” из-за имеющихся в словах песни намеков на использование наркотиков.

1970 – в Лондоне и Ливерпуле прошла премьера фильма The Beatles “Let It Be”.

1970 – Мао Цзэдун призвал к началу мировой революции против американского империализма.

2003 – состоялся первый полет частного космического корабля SpaceShipOne.

Именинники 20 мая

1444 — Донато Браманте (наст. имя Донато д’Анжело Ладзари), итальянский архитектор, основоположник архитектуры Высокого Возрождения (храм Святого Петра, Бельведер в Ватикане и др.).

1759 — Уильям Торнтон, английский и американский архитектор, врач, художник, изобретатель, автор проекта здания Капитолия в Вашингтоне.

1799 – Оноре де Бальзак, французский писатель.

1806 — Джон Стюарт Милль, английский философ-позитивист, экономист и общественный деятель, идеолог либерализма (“Система логики”, “Основания политэкономии”).

1851 – Эмиль Берлинер, американский изобретатель немецкого происхождения, создатель граммофона (1887).

1895 — Реджинальд Митчелл, английский авиаконструктор, создатель истребителя “Спитфайр”.

1943 — Аль Бано, итальянский эстрадный певец.

1918 – Эдвард Льюис, американский ученый-генетик.

1946 — Шер (наст. имя Шерилин Саркисян), американская певица армянского происхождения, обладательница премий “Оскар”, “Грэмми”, “Золотой глобус”.

1956 — Григорий Чхартишвили (псевдоним Борис Акунин), российский писатель, эссеист, переводчик, японист.

В этот день поздравления с днем ангела принимают: Бернард, Василий, Антон, Иван, Михаил, Степан.