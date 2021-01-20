20 января в мире отмечаются Международный день осведомленности о пингвинах, удивительный день совпадений, День прогулки на свежем воздухе, День музейного селфи.

Об этом рассказывают #Буквы.

В США – День пингвина, День любителей сыра, День сладостей, День диджея, День видеокамеры, в Азербайджане – День всенародной скорби, в Кабо-Верде – День национальных героев, в Испании – Тамборрада, на малые – День вооруженных сил, в Латвии – день памяти защитников баррикад, в Лаосе – день Вооруженных сил.

Этот день в истории:

1265 – граф Лестерский впервые созвал на сессию английский парламент. Парламент Великобритании считается старейшим в мире.

1633 – 68-летний итальянский физик Галилео Галилей отправился из Флоренции в Рим, чтобы предстать перед судом инквизиции. 21 июня на слушаниях своего дела он публично отказался от поддержки теории о вращении Земли вокруг Солнца.

1661 – во Львове основан университет Казимира. Сейчас – Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

1918 – в Киеве открылся всеукраинский церковный собор.

1920 – отмена поляками Галицкого краевого центра и разделение Галиции на три воеводства: Львовской, Станиславской и Тернопольское.

1945 – в Вашингтоне состоялась инаугурация Франклина Рузвельта, избранного президентом США на четвертый срок.

1946 – Президент США Гарри Трумэн основал Центральную разведывательную группу, которая впоследствии стала ЦРУ.

1954 – ЦРУ завершило строительство секретного туннеля из Западного Берлина в Восточный с целью прослушивания советских и восточногерманских телефонных коммуникаций.

1961 – 44-летний демократ Джон Фицджеральд Кеннеди, избранный 8 ноября 1960, стал 35-м президентом США, самым молодым среди своих предшественников и первым католиком на этом посту.

1972 – началась вторая волна арестов диссидентов в Украине (первая была 1965).

1980 – Президент США Джимми Картер объявил бойкот Олимпийских игр в Москве.

1991 – в Крымской области УССР состоялся Всекрымский референдум о восстановлении Крымской АССР, результаты которого признала Украину.

1996 – лауреат Нобелевской премии мира, лидер Организации Освобождения Палестины Ясир Арафат стал первым в истории палестинского народа демократически избранным лидером.

1998 – с небольшим перевесом Вацлав Гавел во втором туре выборов повторно выиграл президентские выборы в Чехии.

2006 – в Темзе почти у стен английского парламента был обнаружен кит, который заплыв туда во время прилива. К сожалению, усилия спасателей не спасли животное – кит не выдержал всех испытаний и умер.

2017 – 45-м президентом Соединенных Штатов стал Дональд Трамп – старейший на момент первой инаугурации.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 20 января чтит память Иоанна Предтечи или Ивана Крестителя.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ничего одалживать – можно отдать счастья. Не нужно ничего поднимать с дороги – найденная вещь может принести несчастье.

Приметы на 20 января

десны и холодная погода – к засушливого лета;

мрачно и снежно – к большому урожая;

туман – к хорошему урожаю зерновых.

Именины у Ивана, Афанасия и Василия.