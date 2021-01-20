Об этом рассказывают #Буквы.
В США – День пингвина, День любителей сыра, День сладостей, День диджея, День видеокамеры, в Азербайджане – День всенародной скорби, в Кабо-Верде – День национальных героев, в Испании – Тамборрада, на малые – День вооруженных сил, в Латвии – день памяти защитников баррикад, в Лаосе – день Вооруженных сил.
Этот день в истории:
1265 – граф Лестерский впервые созвал на сессию английский парламент. Парламент Великобритании считается старейшим в мире.
1633 – 68-летний итальянский физик Галилео Галилей отправился из Флоренции в Рим, чтобы предстать перед судом инквизиции. 21 июня на слушаниях своего дела он публично отказался от поддержки теории о вращении Земли вокруг Солнца.
1661 – во Львове основан университет Казимира. Сейчас – Львовский национальный университет имени Ивана Франко.
1918 – в Киеве открылся всеукраинский церковный собор.
1920 – отмена поляками Галицкого краевого центра и разделение Галиции на три воеводства: Львовской, Станиславской и Тернопольское.
1945 – в Вашингтоне состоялась инаугурация Франклина Рузвельта, избранного президентом США на четвертый срок.
1946 – Президент США Гарри Трумэн основал Центральную разведывательную группу, которая впоследствии стала ЦРУ.
1954 – ЦРУ завершило строительство секретного туннеля из Западного Берлина в Восточный с целью прослушивания советских и восточногерманских телефонных коммуникаций.
1961 – 44-летний демократ Джон Фицджеральд Кеннеди, избранный 8 ноября 1960, стал 35-м президентом США, самым молодым среди своих предшественников и первым католиком на этом посту.
1972 – началась вторая волна арестов диссидентов в Украине (первая была 1965).
1980 – Президент США Джимми Картер объявил бойкот Олимпийских игр в Москве.
1991 – в Крымской области УССР состоялся Всекрымский референдум о восстановлении Крымской АССР, результаты которого признала Украину.
1996 – лауреат Нобелевской премии мира, лидер Организации Освобождения Палестины Ясир Арафат стал первым в истории палестинского народа демократически избранным лидером.
1998 – с небольшим перевесом Вацлав Гавел во втором туре выборов повторно выиграл президентские выборы в Чехии.
2006 – в Темзе почти у стен английского парламента был обнаружен кит, который заплыв туда во время прилива. К сожалению, усилия спасателей не спасли животное – кит не выдержал всех испытаний и умер.
2017 – 45-м президентом Соединенных Штатов стал Дональд Трамп – старейший на момент первой инаугурации.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 20 января чтит память Иоанна Предтечи или Ивана Крестителя.
Что сегодня нельзя делать
Нельзя ничего одалживать – можно отдать счастья. Не нужно ничего поднимать с дороги – найденная вещь может принести несчастье.
Приметы на 20 января
десны и холодная погода – к засушливого лета;
мрачно и снежно – к большому урожая;
туман – к хорошему урожаю зерновых.
Именины у Ивана, Афанасия и Василия.