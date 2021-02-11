Директор NIAID (Национального института аллергии и инфекционных заболеваний) Энтони Фаучи заявил, что 20 тысяч беременных женщин прошли вакцинацию от COVID-19 без каких-либо осложнений.

Об этом он сообщил в среду на брифинге в Белом доме, пишет Axios.

Новая цифра появилась через несколько недель после того, как Всемирная организация здравоохранения изменила свои рекомендации по вакцинации беременных женщин, чтобы указать, что те, кто подвержен высокому риску заражения COVID-19 или имеют сопутствующие заболевания, могут быть вакцинированы.

Несмотря на то, что дети и беременные женщины ранее не были включены в клинические исследования компаний Pfizer/BioNTech и Moderna, Фаучи рассказал, что в рамках программы EUA, дающей право на использование вакцин в чрезвычайных ситуациях в США, более 20 тысяч беременных женщин были вакцинированы, и после этого у них не возникло никаких осложнений.

Эту статистику собрали центр по контролю и профилактике заболеваний США и министерство здравоохранения и социальных служб США.

Двумя неделями ранее стратегическая консультативная группа Всемирной организации здравоохранения по вопросам иммунизации (SAGE) опубликовала временные рекомендации по использованию вакцины Moderna mRNA-1273 от COVID-19 людям в возрасте от 18 лет.

В рекомендациях говорилось, что применять эту вакцину при беременности можно, только если “польза от вакцинации беременной женщины перевешивает потенциальные риски вакцины”.

Например, в случае если беременная женщина является медицинским работником и подвергается угрозе заражения.