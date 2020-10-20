Сьогодні, 20 жовтня, Міжнародний день авіадиспетчера, Всесвітній день статистики та Міжнародний день кухаря і кулінара. А в Україні в цей день відзначають Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози.

Об этом рассказывают #Буквы.

В этот день мир отмечает Международный день ленивца, Международный день повара или День кока День пополнения запасов на зиму, Международный день авиадиспетчера, Всемирный день борьбы с остеопорозом, Всемирный день статистики (отмечается раз в 5 лет по решению статистической комиссии ООН с 2010 года).

Памятные даты 20 октября:

1803 – Сенат США ратифицировал покупку штата Луизиана.

1818 – Великобритания и Соединенные Штаты Америки установили границу по сорок девятой параллели между Канадой и США.

1868 – В Киеве создан первый в Украине частный коммерческий банк.

1911 – норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен с четырьмя товарищами отправился к Южному полюсу Земли с Китовой бухты в восточной части моря Росса.

1916 – в Севастополе взорвался линкор “Императрица Мария”, погибло сотни людей.

1918 – Польские делегаты Львовского городского совета объявили о присоединении Львова в Польшу.

1924 – в Харькове открыта первая в УССР радиостанцию.

1929 – ЦК ВКП (б) официально провозгласил сплошную коллективизацию.

1930 – расстрелян большевиками генерал-хорунжий УНР Юрий Тютюнник.

1939 – родился украинский писатель, государственный и общественный деятель Леонид Вернигора.

1944 – состоялся первый боевой вылет японских камикадзе.

1945 – в результате всенародного плебисцита Монгольская Народная Республика подтвердила намерение оставаться независимым государством.

1945 – впервые женщинам Французской республики предоставлено избирательное право.

1947 – комиссия по расследованию антиамериканской деятельности начала слушания по проникновению коммунистов в Голливуд.

1953 – в США вышла в свет антиутопия Рея Брэдбери “451 градус по Фаренгейту”.

1959 – Степана Бандеру похоронили на мюнхенском кладбище Вальдфридгоф.

1968 – на Олимпийских играх в Мехико победу в прыжках в высоту с результатом 2 метра 24 сантиметра одержал американец Ричард фосбери, который продемонстрировал новый способ преодоления высоты – спиной к планке.

1993 – Парламент Эстонии принял заявление, в котором осудил коммунистическую политику геноцида в Украине.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 20 октября чтит память двух святых, носили имя Сергей. Первый из них – преподобный Сергий Печерский, жил в 13 веке. Второй святой – Сергей Нуромський жил в 15 веке. В народе праздник назвали зимний. Считалось, что именно с этого момента начинается зима.

Народные приметы и поверья:

С Сергея зима начинается, а на Матрену (22 ноября) приходит.

Если в этот день солнечная и славная погода, то тепло продержится еще три недели.

Если месяц бледный и мутный – ждать снега и мороза.

Если выпал снег, а с деревьев еще не все листья облетели, зима будет поздней.

Что нельзя делать сегодня:

В этот день наши пращуры не завтракали первые, а прежде всего кормили домашний скот.

Топить печь в этот день разрешалось только самому младшему члену семьи. Считалось, что тогда всю зиму в доме будет тепло.

Сегодня нельзя спорить и конфликтовать.

Именины у Сергея, Святослава, Александра.