21 февраля в мире отмечают Международный день родного языка, Всемирный день экскурсовода, День наблюдения за полетом бумеранга, День однозначности.

Об этом рассказывают #Буквы.

В Исландии – День женщин, в США – День “липких булочек” День без зерна, День чтения поздравительных открыток, в ЮАР – День вооруженных сил, в Норвегии – День рождения короля, в Зимбабве – День Молодежи, в Греции – Масленица “Апокриес “в Бутане – День короля, во Франции – День памяти иностранных участников Французского Сопротивления, в Беларуси – День работников землеустроительной и картографо-геодезической службы, в Бангладеш – День движения за государственный статус бенгальского языка, в Вануату – День памяти Уолтера Лины.

Этот день в истории:

1784 – согласно указу Екатерины II в порт и крепость Ахтиар в Крыму переименован в Севастополь.

1784 – заложен город Николаев.

1835 – открытые галактики NGC 2397, NGC 2397A, NGC 2397B.

1842 – американец Джон Гринау запатентовал швейную машинку, хотя изобрела ее совершенно другой человек.

1858 – в Бостоне Эдвин Холмс установил первую в мире электрическую систему защиты от взлома.

1878 – в Нью-Хейвене выпущена первая в мире телефонная книга, которая содержала 50 имен.

1906 – приговорен к смертной казни руководителя восстания в Севастополе украинской лейтенанта Петра Шмидта.

1914 – в Монреале создано украинское издательство “Новый мир”.

1925 – вышел первый номер газеты The New Yorker.

1935 – создано косметическую фирму “Ланком”.

1947 – в США появилась фотокамера “Полароид”.

1948 – Президиум Верховного Совета СССР принял выселить из УССР лиц, уклоняющихся от трудовой повинности и ведут “паразитический образ жизни».

1992 – Совет Безопасности ООН принял решение о вводе войск в Югославии.

1993 – в Донецке Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом в закрытых помещениях – 6 м 15 см.

1995 – американец Стив Фоссет первым в мире в одиночку на воздушном шаре пересек Тихий океан.

1998 – песня Селин Дион “My Heart Will Go On” возглавила чарт. Песня вошла в саундтрек к фильму “Титаник” и стала крупнейшим хитом Дион.

2014 – сотник самообороны Майдана Владимир Парасюк на сцене Майдана Независимости объявил ультиматум о вооруженном штурм в случае, если Янукович не уйдет в отставку с поста президента до 10:00 утра следующего дня, субботы 22 февраля.

Какой сегодня церковный праздник:

Сегодня православная церковь чтит память святого Захария Серповидця, который был пророком.

Что нельзя делать:

Нельзя пломбировать зубы и проводить хирургические операции. Считается, что лечение не пойдет пациенту на пользу.

Нельзя завидовать.

Народные приметы на 21 февраля:

Мороз 21 февраля – к быстрому приходу весны и потепления.

Если на деревьях иней, то удастся много меда собрать.

Если гуси оживились, купаются в снегу, то скоро потеплеет.

Собака в снегу валяется – жди тепло.

Если животные беспокойно ведут себя, то будет снегопад или метель.

Именины у Саввы, Макара, Андрея, Сергея, Петра, Александра и Степана.