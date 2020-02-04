В Европе 21 % населения страдает от страха неизвестности. Это расстройство нередко приводит к инвалидизации.

Об этом в интервью #Буквам рассказал психотерапевт Спартак Суббота.

Со сменой политических элит, приходом экономических или социальных изменений, население той или иной страны переживает страх из-за неизвестности и того, как новшества могут повлиять на привычную жизнь.

“Это так называемое генерализированное расстройство, одна из важных ниш в когнитивно-поведенческой терапии (КПТ)… Это страх неизвестности. Мы не знаем, что может повлиять на нашу жизнь – и из-за этого чувствуем потерю контроля. Для человека это крайне болезненно. Если ему что-то неподконтрольно – значит, это неизвестность. Если неизвестность – значит, может быть угроза. У человека есть несколько базовых страхов: страх смерти, страх быть изгнанным из группы. Страх неизвестности – один из таких”, – пояснил эксперт.

По его словам, в целом по Европе среди всех тревожных расстройств, а это также социальные фобии, панические атаки, классические и атипичные фобии, генерализированное занимает 21%.

“Одна пятая – это очень много. К тому же, это расстройство нередко приводит к инвалидизации. Люди настолько сильно всего боятся, что у них появляются сопутствующие заболевания”, – подчеркнул психотерапевт.

Один из примеров, у человека может начаться депрессия из-за того, что он не знает, что делать со своей жизнью.

“Из-за того, что у него постоянно скачет состояние вегетативной нервной системы, симпатическая нервная система – в тонусе, у него увеличивается концентрация в крови адреналина, норадреналина, кортизола, начинаются панические атаки, психосоматические заболевания. Появляются мигрени, боли в голове, боли в желудке. Это всё очень связано с тревогой”, – пояснил Суббота.