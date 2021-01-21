Об этом рассказывают #Буквы.
Этот день в истории:
1506 – по распоряжению Папы Римского Юлия II образуется армия Ватикана – Швейцарская гвардия. Считается старейшей армией на планете, хотя и насчитывает в своих рядах всего 80-90 человек.
1542 – английский парламент осудил за государственную измену женщину Генриха VIII Екатерину Говард.
1790 – день создания гильотины.
1793 – Людовик XVI, король Франции, гильотований на Площади Революции.
1796 – Эдвард Дженнер открыл метод вакцинации от оспы.
1899 – немецкая компания “Адам Опель”, которую братья Опеле основали для производства швейных машин, начала производство автомобилей.
1922 – в швейцарском городке Мюррен проходят первые горнолыжные соревнования по слалому.
1925 – признание СССР Японией. Японские войска покидают российский Дальний Восток.
1952 – итальянские ученые объявили, что Пизанская башня должна упасть в 2151 году.
1952 – в США спущен на воду первая подводная лодка с атомным реактором “Наутилус”.
1959 – создано Европейский суд по правам человека, целью которого является осуществление контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в Европейской конвенции по правам человека.
1964 – В Республике Китай состоялась попытка государственного переворота.
1978 – Олекса Горняк совершил самосожжение возле могилы Шевченко в знак протеста против русификации.
1989 – 120-летняя американка Августа Бунж стала прапрапрабабусею (наибольшее количество живущих одновременно поколений в одной семье).
1992 – Украина установила дипломатические отношения с Монголией.
2001 – Пол Маккартни стал первым музыкантом, чье имущество перевалило за один миллиард долларов.
Какой сегодня церковный праздник:
Православная церковь чтит память епископа, преподобного Емилиана.
Что сегодня нельзя делать:
Нельзя в первой половине дня трудно физически работать – лучше всего перенести на вечер.
Нельзя покупать веревки – можете навлечь беду.
Нельзя варить и пить кисель – к покойнику.
Приметы на 21 января:
какой будет погода в этот день – таким будет август;
дует южный ветер или идет снег – летом будут сильные грозы;
день безветренный – лето будет теплым;
сильный мороз – потепление долго ждать;
яркие луна и звезды – скоро ударят морозы.
Именины у Георгия, Ивана, Василия, Эмилиана, Григория, Евгения, Виктора, Иулиан, Антония, Василисы, Ильи, Владимира, Дмитрия и Михаила.