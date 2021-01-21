Сегодня, 21 января, в мире отмечают Международный день объятий.

Об этом рассказывают #Буквы.

Этот день в истории:

1506 – по распоряжению Папы Римского Юлия II образуется армия Ватикана – Швейцарская гвардия. Считается старейшей армией на планете, хотя и насчитывает в своих рядах всего 80-90 человек.

1542 – английский парламент осудил за государственную измену женщину Генриха VIII Екатерину Говард.

1790 – день создания гильотины.

1793 – Людовик XVI, король Франции, гильотований на Площади Революции.

1796 – Эдвард Дженнер открыл метод вакцинации от оспы.

1899 – немецкая компания “Адам Опель”, которую братья Опеле основали для производства швейных машин, начала производство автомобилей.

1922 – в швейцарском городке Мюррен проходят первые горнолыжные соревнования по слалому.

1925 – признание СССР Японией. Японские войска покидают российский Дальний Восток.

1952 – итальянские ученые объявили, что Пизанская башня должна упасть в 2151 году.

1952 – в США спущен на воду первая подводная лодка с атомным реактором “Наутилус”.

1959 – создано Европейский суд по правам человека, целью которого является осуществление контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в Европейской конвенции по правам человека.

1964 – В Республике Китай состоялась попытка государственного переворота.

1978 – Олекса Горняк совершил самосожжение возле могилы Шевченко в знак протеста против русификации.

1989 – 120-летняя американка Августа Бунж стала прапрапрабабусею (наибольшее количество живущих одновременно поколений в одной семье).

1992 – Украина установила дипломатические отношения с Монголией.

2001 – Пол Маккартни стал первым музыкантом, чье имущество перевалило за один миллиард долларов.

Какой сегодня церковный праздник:

Православная церковь чтит память епископа, преподобного Емилиана.

Что сегодня нельзя делать:

Нельзя в первой половине дня трудно физически работать – лучше всего перенести на вечер.

Нельзя покупать веревки – можете навлечь беду.

Нельзя варить и пить кисель – к покойнику.

Приметы на 21 января:

какой будет погода в этот день – таким будет август;

дует южный ветер или идет снег – летом будут сильные грозы;

день безветренный – лето будет теплым;

сильный мороз – потепление долго ждать;

яркие луна и звезды – скоро ударят морозы.

Именины у Георгия, Ивана, Василия, Эмилиана, Григория, Евгения, Виктора, Иулиан, Антония, Василисы, Ильи, Владимира, Дмитрия и Михаила.