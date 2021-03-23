Об этом рассказывают #Буквы.
Этот день в истории:
1841 – в мансарде Королевского политехнического института на Риджент Стрит в Лондоне Ричард Биэрд открыл первую в Европе публичную фотографическую студию.
1857 – Элайша Грейвз Отис провел публичные испытания первого в мире безопасного пассажирского лифта в пятиэтажном универмаге Эдера Гоґвуда на Бродвее в Нью-Йорке. Гидравлический лифт стоил около $ 300, развивал скорость 0,20 м/с и приводился в движение от паровой машины, установленной в подвале дома.
1869 – ученый совет Лейпцигского университета предоставила Фридриху Ницше докторскую степень по совокупности опубликованных им научных статей.
1876 - электротехник и изобретатель Павел Яблочков запатентовал электрическую лампочку.
1906 – в Российской империи позволили свободное переселение крестьян.
1918 – Украинская Центральная Рада объявила украинский язык языком делопроизводства.
1919 – в Милане журналист Бенито Муссолини провел учредительное собрание новой политической партии “Итальянский союз борьбы» (итал. Fasci italiani di combattimento). Этот день считается днем рождения итальянского фашизма.
1928 – Каменец-Подольскую крепость объявили историко-культурным заповедником.
1933 – на заседании Рейхстага в зале берлинского оперного театра “кроликов” 441 голосом “за” против 84 “против” принят закон “О ликвидации бедственного положения народа и государства”. Гитлер получил чрезвычайные полномочия диктатора.
1944 – основан Киевский ботанический сад Академии наук УССР.
1950 – основана Всемирная метеорологическая организация. Эту дату отмечают как Всемирный метеорологический день.
1997 – в Майами во время хирургической операции 10-месячной итальянской девочке пересажено семь органов – рекордное количество для одной операции.
2001 – космическая станция “Мир” затонула в Тихом океане вблизи островов Фиджи.
2011 – избран новый предстоятель УГКЦ. Им стал Верховный Архиепископ Киево-Галицкий Шевчук Святослав
Какой церковный праздник:
Православная церковь 23 марта чтит память Василисы Коринфской. Ее называли обладательницей весенних вод.
Приметы погоды:
- синие облака – погода будет теплой, но дождевой;
- гроза – год будет урожайным;
- холодный ветер – зима еще долго продержится.
Именины в Кондрата, Павла, Виктора, Никифора, Леонида, Василисы, Галины, Дмитрия, Ники, Кондрат, Анастасии, Дениса и Михаила.