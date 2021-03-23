Сегодня, 23 марта, отмечается Всемирный метеорологический день.

Об этом рассказывают #Буквы.

Этот день в истории:

1841 – в мансарде Королевского политехнического института на Риджент Стрит в Лондоне Ричард Биэрд открыл первую в Европе публичную фотографическую студию.

1857 – Элайша Грейвз Отис провел публичные испытания первого в мире безопасного пассажирского лифта в пятиэтажном универмаге Эдера Гоґвуда на Бродвее в Нью-Йорке. Гидравлический лифт стоил около $ 300, развивал скорость 0,20 м/с и приводился в движение от паровой машины, установленной в подвале дома.

1869 – ученый совет Лейпцигского университета предоставила Фридриху Ницше докторскую степень по совокупности опубликованных им научных статей.

1876 ​​- электротехник и изобретатель Павел Яблочков запатентовал электрическую лампочку.

1906 – в Российской империи позволили свободное переселение крестьян.

1918 – Украинская Центральная Рада объявила украинский язык языком делопроизводства.

1919 – в Милане журналист Бенито Муссолини провел учредительное собрание новой политической партии “Итальянский союз борьбы» (итал. Fasci italiani di combattimento). Этот день считается днем ​​рождения итальянского фашизма.

1928 – Каменец-Подольскую крепость объявили историко-культурным заповедником.

1933 – на заседании Рейхстага в зале берлинского оперного театра “кроликов” 441 голосом “за” против 84 “против” принят закон “О ликвидации бедственного положения народа и государства”. Гитлер получил чрезвычайные полномочия диктатора.

1944 – основан Киевский ботанический сад Академии наук УССР.

1950 – основана Всемирная метеорологическая организация. Эту дату отмечают как Всемирный метеорологический день.

1997 – в Майами во время хирургической операции 10-месячной итальянской девочке пересажено семь органов – рекордное количество для одной операции.

2001 – космическая станция “Мир” затонула в Тихом океане вблизи островов Фиджи.

2011 – избран новый предстоятель УГКЦ. Им стал Верховный Архиепископ Киево-Галицкий Шевчук Святослав

Какой церковный праздник:

Православная церковь 23 марта чтит память Василисы Коринфской. Ее называли обладательницей весенних вод.

Приметы погоды:

синие облака – погода будет теплой, но дождевой;

гроза – год будет урожайным;

холодный ветер – зима еще долго продержится.

Именины в Кондрата, Павла, Виктора, Никифора, Леонида, Василисы, Галины, Дмитрия, Ники, Кондрат, Анастасии, Дениса и Михаила.