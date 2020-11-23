Об этом рассказывают #Буквы.
Этот день в истории:
1708 – РПЦ предала анафеме украинского гетмана Ивана Мазепу.
1852 – в Англии появились первые почтовые ящики.
1921 – президент США Уоррен Хардинг запретил врачам прописывать больным пиво в качестве лекарства и так обходить “сухой закон”.
1923 – американский изобретатель и предприниматель, основатель компании по производству бритв “Schick Dry Shaver” Якоб Шик запатентовал первую электробритву.
1934 – на центральных дорогах Америки и Европы начали устанавливать недавно изобретенные светоотражатели.
1980 – 4800 человек погибли в землетрясениях, что разрушили юг Италии.
1981 – в Китае позволили частный бизнес.
2003 – в результате Революции роз в Грузии Эдуард Шеварнадзе подал в отставку.
2007 – начала работу Верховная Рада Украины 6-го созыва, избранная после досрочного роспуска ВРУ 5-го созыва.
Какой сегодня церковный праздник:
Православная церковь чтит память шести апостолов: Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатр, Куарт и Тертия. Другие названия праздника: “Родион”, “Родион ледокол”, “День Эраст”, “Крепкий след”.
Что сегодня нельзя делать:
Не планируйте дальнее путешествие.
Не давайте в долг.
Не начинайте новых дел.
Народные приметы:
Иней 23 ноября – будет мороз;
Ветер дует – к похолоданию;
Много снега 23 ноября – зима, наоборот, будет теплой;
Туман по земле стелется – по приметам, жди оттепели;
Воробьи 23 ноября прячутся в траве – стоит ждать снежной бури.
Именины у Родиона, Ивана, Константина, Дениса, Бориса, Петра, Георгия, Клементия, Алексея, Анны, Ольги, Александра и Михаила.