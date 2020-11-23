Сегодня, 23 ноября, мир отмечает Международный день акварели и Международный день борьбы с безнаказанностью.

Об этом рассказывают #Буквы.

Этот день в истории:

1708 – РПЦ предала анафеме украинского гетмана Ивана Мазепу.

1852 – в Англии появились первые почтовые ящики.

1921 – президент США Уоррен Хардинг запретил врачам прописывать больным пиво в качестве лекарства и так обходить “сухой закон”.

1923 – американский изобретатель и предприниматель, основатель компании по производству бритв “Schick Dry Shaver” Якоб Шик запатентовал первую электробритву.

1934 – на центральных дорогах Америки и Европы начали устанавливать недавно изобретенные светоотражатели.

1980 – 4800 человек погибли в землетрясениях, что разрушили юг Италии.

1981 – в Китае позволили частный бизнес.

2003 – в результате Революции роз в Грузии Эдуард Шеварнадзе подал в отставку.

2007 – начала работу Верховная Рада Украины 6-го созыва, избранная после досрочного роспуска ВРУ 5-го созыва.

Какой сегодня церковный праздник:

Православная церковь чтит память шести апостолов: Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатр, Куарт и Тертия. Другие названия праздника: “Родион”, “Родион ледокол”, “День Эраст”, “Крепкий след”.

Что сегодня нельзя делать:

Не планируйте дальнее путешествие.

Не давайте в долг.

Не начинайте новых дел.

Народные приметы:

Иней 23 ноября – будет мороз;

Ветер дует – к похолоданию;

Много снега 23 ноября – зима, наоборот, будет теплой;

Туман по земле стелется – по приметам, жди оттепели;

Воробьи 23 ноября прячутся в траве – стоит ждать снежной бури.

Именины у Родиона, Ивана, Константина, Дениса, Бориса, Петра, Георгия, Клементия, Алексея, Анны, Ольги, Александра и Михаила.