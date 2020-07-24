В пятницу, 24 июля, украинцы отмечают День ангела среди с женщин с именем Ольга. В этот день вспоминают о княгине Ольге, а также говорят о значении этого имени.

#Буквы собрали интересные факты по этому поводу.

Имя Ольга скандинавского происхождения и означает “светлая” и “святая”. “Ольга” произошло от “Хельга”, что в переводе с древнескандинавского означает “святая”, “светлая”, “священная”. Вторая версия менее распространенная. По ней считается, что имя Ольга имеет древнеславянские корни и происходит от таких слов, как “Вольга”, “Волх”. Эти слова означают примерно “солнечная”, “хорошая”, “великая”.

Княгиня Ольга, которая была регентом во времена Киевской Руси, считается первой христианкой того времени среди славян. Она передала свои знания и переживания следующим поколениям, отчасти повлияв на то, что ее внук, князь Владимир, в 988 году крестил всю Русь.

Сама Ольга крестилась в 954 году в Константинополе. После этого на Руси начали строить первые православные храмы.

История праздника

В церковном календаре именины Ольги отмечены 6 раз. Именно такое количество женщин вошло в историю христианства как великие мученицы. 24 июля – дата, наиболее почитаемая в православной церкви, и посвящена княгине Ольге — жене князя Игоря. Ольга была крещена в Византии. Княгиня активно проповедовала христианскую веру на Руси, воздвигала православные кресты, строила храмы, искореняла языческие нравы. Умерла она в 965 году. Было принято решение праздновать День Ольги именно в этот день, так как она умерла 24 июля.

Ольги также празднуют свои именины 10 февраля, 6 и 14 марта, а также 17 июля и 23 ноября.

Традиции празднования Дня Ольги

В этот день нет каких-то особых религиозных канонов празднования. Ольге, как правило, молятся о сохранении семьи от беды, можно просить об удачном замужестве или возвращении в семью “загулявшего” супруга.

Святая княгиня Ольга, кто она

Ольга была женой великого князя киевского Игоря. После его убийства древлянами она жестоко покарала убийц супруга, а сама стала регентом, пока подрастал ее сын.

В 954 году княгиня совершила паломничество в Царьград (Константинополь), где приняла святое крещение, имя ей было наречено Елена, а крестным отцом стал император Константин Багрянородный.

Вернувшись, она стала возводить первые храмы и проповедовать христианское учение. И хоть давалось это с трудом, она обратила в веру многих людей.

Приметы в день Ольги