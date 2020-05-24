#Буквы рассказывают, какие еще праздники отмечают в мире.
Сегодня в Бразилии отмечают День кофе, в Эритреи – День независимости, в Эквадоре – День Пичинча (День независимости от Испании). В США празднуют День эскарго, День охоты на мусорщика, День братьев, День солнцезащитного крема.
Европейский день парков учрежден Федерацией Европарков – европейской организацией, которая объединяет охраняемые природные территории в тридцати шести европейских странах. Проведен впервые в 1999 году этот день теперь празднуется ежегодно 24 мая во всей Европе.
24 мая 1909 года в Европе были созданы первые национальные парки – девять национальных парков, основанных в Швеции.
В этот день в 2003 году Украина впервые приняла участие в конкурсе “Евровидение”.
Народные приметы
- Если в этот день туман, который стелется по земле и не заканчивается с восходом солнца, то вскоре будет буря.
- Дождливая погода – летом будет много дождей.
- Багровый восход – ждите грозового лета.
- Красный восход – летом будет много гроз и пожаров.
- Кошка спит животом кверху – скоро будет жаркая погода.
Что нельзя делать
- Нельзя заниматься работой в поле и огороде.
- Не стоит совершать крупные покупки.
- В этот день лучше не начинать крупные дела.
Что можно делать
Сегодня стоит посвятить себя хлопотам по дому.
Сегодня именины у Михаила, Иосифа, Никодима, Кирилла и Мефодия.