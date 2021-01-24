24 января в мире отмечают День рождения баночного пива, Международный день эскимо, Всемирный день смеха от живота, Международный день образования, День осведомленности о синдром Мебиуса.

Об этом рассказывают #Буквы.

В Украине – День внешней разведки, в США – День святости человеческой жизни, День арахисового масла, День комплиментов, День лобстера “Термидор” День пивной банки, День “Просто сделай это”, в Индии – День девочек, на Кипре – День святого неофита, на Гавайях – Торжество Богоматери Мира, в Румынии – День объединения, в Индии – Путрада экадаши.

Этот день в истории:

1848 – в Северной Калифорнии Джеймс Маршалл нашел большой золотой слиток, что дало толчок для “золотой лихорадки”.

1861 – В Петербурге вышел первый номер украинского ежемесячника “Основа”.

1895 – установлен неофициальный рекорд скорости на мотоцикле – Гленн Кертис на собственноручно построенном мотоцикле развил скорость 136,29 миль / ч (около 220 км / ч).

1918 – в ночь с 24 на 25 января (по другим данным 11-12 января) была провозглашена независимость Украины.

1942 – в Коми АССР (РСФСР) началось первое в истории ГУЛАГа восстание заключенных.

1976 – произошла одна из крупнейших в XX в. катастроф танкеров-гигантов: у берегов Франции сел на мель танкер Olympic Bravery, который через три недели раскололся пополам.

1984 – в США в продаже по цене 2495 долларов за штуку появились первые компьютеры “Макинтош”.

1986 – американский космический аппарат “Вояджер-2” стал первым искусственным объектом, который достиг Урана, пройдя от него на расстоянии около 100 тыс. Км.

1992 – Королевство Нидерланды, Королевство Лесото, Республика Мали, Республика Кабо-Верде признали независимость Украины.

1992 – Украина установила дипломатические отношения с Австрией и Францией.

2010 – фантастический боевик “Аватар” Джеймса Кэмерона стал самым кассовым фильмом в истории.

2011 – взрыв в аэропорту Домодедово.

2015 – русские террористы “ДНР” обстреляли из “градов” Мариуполь. Погибло 30 человек.

Которое сегодня церковный праздник:

Православная церковь 24 января чтит память двух Феодосия – Антиохийского и Большого.

Что сегодня нельзя делать:

Нельзя стричь волосы – можете навлечь беду.

Не одалживайте деньги.

Приметы на 24 января:

с утра идет снег – к вечеру будет мороз;

день теплый – весна будет ранней, но дождевой;

сосульки – февраль будет теплым.

Именины у Михаила, Виталия, Иосифа, Владимира, Степана и Николая.