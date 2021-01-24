Об этом рассказывают #Буквы.
В Украине – День внешней разведки, в США – День святости человеческой жизни, День арахисового масла, День комплиментов, День лобстера “Термидор” День пивной банки, День “Просто сделай это”, в Индии – День девочек, на Кипре – День святого неофита, на Гавайях – Торжество Богоматери Мира, в Румынии – День объединения, в Индии – Путрада экадаши.
Этот день в истории:
1848 – в Северной Калифорнии Джеймс Маршалл нашел большой золотой слиток, что дало толчок для “золотой лихорадки”.
1861 – В Петербурге вышел первый номер украинского ежемесячника “Основа”.
1895 – установлен неофициальный рекорд скорости на мотоцикле – Гленн Кертис на собственноручно построенном мотоцикле развил скорость 136,29 миль / ч (около 220 км / ч).
1918 – в ночь с 24 на 25 января (по другим данным 11-12 января) была провозглашена независимость Украины.
1942 – в Коми АССР (РСФСР) началось первое в истории ГУЛАГа восстание заключенных.
1976 – произошла одна из крупнейших в XX в. катастроф танкеров-гигантов: у берегов Франции сел на мель танкер Olympic Bravery, который через три недели раскололся пополам.
1984 – в США в продаже по цене 2495 долларов за штуку появились первые компьютеры “Макинтош”.
1986 – американский космический аппарат “Вояджер-2” стал первым искусственным объектом, который достиг Урана, пройдя от него на расстоянии около 100 тыс. Км.
1992 – Королевство Нидерланды, Королевство Лесото, Республика Мали, Республика Кабо-Верде признали независимость Украины.
1992 – Украина установила дипломатические отношения с Австрией и Францией.
2010 – фантастический боевик “Аватар” Джеймса Кэмерона стал самым кассовым фильмом в истории.
2011 – взрыв в аэропорту Домодедово.
2015 – русские террористы “ДНР” обстреляли из “градов” Мариуполь. Погибло 30 человек.
Которое сегодня церковный праздник:
Православная церковь 24 января чтит память двух Феодосия – Антиохийского и Большого.
Что сегодня нельзя делать:
Нельзя стричь волосы – можете навлечь беду.
Не одалживайте деньги.
Приметы на 24 января:
с утра идет снег – к вечеру будет мороз;
день теплый – весна будет ранней, но дождевой;
сосульки – февраль будет теплым.
Именины у Михаила, Виталия, Иосифа, Владимира, Степана и Николая.