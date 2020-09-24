В четверг, 24 сентября, под эгидой ООН отмечается Всемирный день моря. Кроме того, сегодня – Международный день караванщика.

#Буквы собрали интересные факты о событиях сегодняшнего дня.

Всемирный день моря

World Maritime Day был учрежден на 10-й сессии Ассамблеи ООН Международной морской организацией (IMO). Он отмечается, начиная с 1978 года, и входит в систему всемирных и международных дней ООН.

Всемирный день моря посвящен проблемам экологической безопасности морских перевозок, сохранению биоресурсов.

Тема этого года — “Устойчивое судоходство для устойчивой планеты”.

Согласно данным ООН, около 80% глобальной торговли осуществляется посредством морского транспорта.

Другие международные и национальные праздники

Сегодня отмечается Международный день караванщика – профессиональный праздник всех участников транспортных колонн и судовых караванов в целом. Он был основан в 1995 году Международной ассоциацией по рационализации транспортно-грузовых операций (ICHCA).

Традиционно отмечается дальнобойщиками, командами торговых судов 24 сентября. По одной из версий праздник приурочен ко дню рождения Уильяма Адамса (в 1564 году) – британского мореплавателя и навигатора, считающегося первым европейцем, достигшим берегов Японии. По другой версии, Международный день караванщика приурочен к окончанию хиджры – праздника в честь переселения пророка Мухаммеда и первых мусульман из Мекки в Медину.

Кроме того, сегодня – Национальный день знаков препинания в США (Национальный день пунктуации). Он был основан в 2004 году и призван способствовать правильному использованию пунктуации.

В Южной Корее и КНДР отмечают День урожая.

В Камбодже сегодня празднуют День конституции, а в Гвинее-Бисау – день провозглашения независимости.

Православные праздники 24 сентября

Сегодня – день памяти преподобной Феодоры Александрийской. Это христианская подвижница, которая жила в V веке в Египте.

В народе верили, что в этот день начинаются затяжные дожди, а лету приходит конец.

Ко дню преподобной Феодоры все работы в огороде и поле должны быть завершены. Ее считали покровительницей озимых хлебов, поэтому в день ее памяти ходили смотреть озимые всходы.

Приметы 24 сентября

• Сильные всходы озимых – к хорошему урожаю.

• Пчелы летают – к поздней зиме.

• На Федору лето кончается, осень начинается.

• Нельзя начинать никаких дел на Федору – плохая примета.

События 24 сентября:

• 1852 год – первый полет на дирижабле с паровым двигателем совершил француз Анри Жиффар.

• 1869 год – на американском рынке произошла паника из-за массовой скупки золотых слитков двумя бизнесменами (“черная пятница”).

• 1989 год – Папа Иоанн Павел II публично принес извинения Галилею и вернул ему “право быть законным сыном церкви”.

• 1993 год – Минюст Украины зарегистрировал Организацию Украинских Националистов (ОУН).

• 1998 год – в Лионе (Франция) впервые проведена операция по трансплантации руки человеку.

• 2004 год – во время президентской избирательной кампании в Украине в Ивано-Франковске было совершено “яичное покушение” на Виктора Януковича.

Именины: Герман, Дмитрий, Сергей, Федора, Мария.