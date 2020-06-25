В четверг, 25 июня, в Украине отмечают День работника таможенной службы. В мире принято отмечать Международный день моряка.

#Буквы собрали интересные факты об этих и других событиях 25 июня.

В Словении сегодня День государственности, в США – Национальный день сома, на Филиппинах – день посадки деревьев, а в Хорватии – День государственности. Также сегодня два международных праздника – День моряка и День витилиго.

День таможенника в Украине

Этот праздник отмечают представители специальности впервые. Ранее, после принятия Верховной Радой Закона о таможенном деле в 1991 году, он назывался День таможенной службы Украины.

Это национальный профессиональный праздник, всех работников таможенной службы, который отмечается на Украине ежегодно 25 июня.

“День таможенной службы” получил статус официального государственного профессионального праздника в 1992 году вскоре после распада СССР. 22 июня 1992 года первый президент Украины Леонид Кравчук подписал Указ N 353 “О Дне таможенной службы Украины”, который предписывал отмечать этот праздник ежегодно 25 июня.

В президентском указе Леонида Кравчука, в частности, говорилось, что этот праздник вводится: “учитывая важную роль таможенной службы в обеспечении единства и целостности таможенной территории Украины, расширении и укреплении внешнеэкономических связей с зарубежными странами”.

В этот день, по традиции, руководство страны и высшие чины таможенной службы поздравляют своих подчиненных с профессиональным праздником.

Международный день моряка (International Day of the Seafarer)

Этот праздник был основан под эгидой ООН в 2010 году и ежегодно празднуется представителями профессии.

По статистике, около 80% мировой торговли осуществляется с помощью моряков торгового флота. Во всем мире более полутора миллионов людей связали свою профессию с морской стихией. Украинцев среди них около 70 тысяч, они на шестом месте по численности среди моряков, работающих на глобальном рынке.

Решение о праздновании Дня моряка было принято в 2010 году. Государства-члены Международной морской организации ИМО (International Maritime Organization, IMO), входящие в ООН, подписали на конференции в Маниле резолюцию №19, послужившую основанием учреждения этой международной даты.

В резолюции подчеркивалось, что специальный день для людей всех морских профессий необходим, потому что вклад моряков в дело международной торговли, мировой экономики и в развитие гражданского общества в целом неоценим.

Стоит отметить, что этот праздник посвящен именно морякам торгового флота.

Ежегодно праздник посвящен определенной теме.

Всемирный день витилиго (World Vitiligo Day)

Этот день отмечается с целью обратить внимание на проблемы людей с этим заболеванием кожи.

Витилиго происходит в 1-2% мирового населения широким; потеря цвета в коже создания разнообразных узоров на коже от потери пигмента. Витилиго часто называют заболеванием, а не расстройством.

Идея Всемирного дня Витилиго была от Стива Харагейдона. Он – основатель сети Витилиго друзей. Позже традиции праздника доработал другой его коллега. Вместе они утверждают, что этот день создан, чтобы расширить осведомленность населения планеты о витилиго.

Первый Всемирный день Витилиго отметили в 2011 году, в память о музыканте Майкле Джексоне, у которого также было это расстройство.

Многие пациенты с витилиго сталкиваются с социальной стигматизацией, пренебрежением и дискриминацией, особенно в африканских странах. Например, родившуюся в Сьерра-Леоне балерину Микаэлу ДеПринс из-за витилиго в раннем детстве высмеивали как “дитя дьявола”.

Первое празднование состоялось 25 июня 2011 года. Главное мероприятие состоялось в Лагосе, Нигерия.

Через год Исследовательский фонд витилиго присоединился к команде организаторов и запустил свой сайт 25june.org.

Самая известная фотомодель с витилиго, для которой расстройство стало ее “фишкой” – Винни Харлоу (Канада).

Православные праздники 25 июня

Согласно церковному календарю, 25 июня вспоминают о преподобном Онуфрие Великом и преподобном Петре Афонском. В древности к Онуфрию заканчивали первый покос сена. Украинские крестьяне говорили: “Онуфрий – солнце подопри”, а еще: “Солнце – на зиму, а лето – на жару”. Хотя дни понемногу начинали и уменьшаться, однако солнце становилось все жарче и жарче, начиналась самая знойная часть лета. На Онуфрия уже начинали косить ранний ячмень – первый из ярових культур. Умолкают и птичьи трели, потому говорили: “На Онуфрия соловей ячменным колосом подавился”. Примечали: на Онуфрия обильные росы – к хорошему урожаю.

Народные приметы на Онуфрия и Петра Солнцеворота: что нельзя делать

Обильные росы – на хороший урожай.

Дождь хлеба прибивает, а солнце поднимает.

Если тучи кажутся слегка беловатыми – жди града.

Много белок прыгает по деревьям вблизи жилых домов – к дождливому году.

Гуси и утки на реке часто ныряют и бьют крыльями по воде – скоро придет гроза.

Что нельзя делать:

Не стоит ложиться в ночь на Петра Солнцеворота раньше полуночи, иначе планы и мечты так и не реализуются.

Не рекомендуется носить темную одежду, а то солнце “обидится” и напустит на землю огромное число осадков и ветер.

Беременным женщинам запрещается разрешать гладить свой живот. По приданию, ребенок родится очень доверчивым, а это может сильно навредить в жизни.

Не разрешайте в день Петра Солнцеворота малышам спать на чужих подушках, а то их станут мучить ночные кошмары.

25 июня: этот день в истории

1178 — пятеро кентерберийских монахов наблюдали взрыв на Луне. Предполагают, что это было столкновение метеора с Луной.

1498 — в Китае изобретена зубная щетка.

1530 — с одобрения Мартина Лютера его ближайший сподвижник Филипп Меланхтон в Аугсбургском рейхстаге изложил основы лютеранства.

1570 — важной вехой опричнины стала показательная казнь на Красной площади: по обвинению в измене на казнь было выведено 300 человек. Прямо на эшафоте царь Иван Грозный помиловал 184 человека, 116 велел замучить.

1580 — опубликована “Книга согласия”, в которой были изложены основы лютеранства.

1783 — французский химик Антуан Лоран Лавуазье (Antoine Laurent de Lavoisier) сообщил на заседании Парижской академии наук, что вода — это соединение водорода и кислорода, а еще через два года вместе с военным инженером Жаном Мёнье (Jean Baptiste Marie Charles Meusnier de la Place) синтезировал из них воду.

1857 — вышел в свет сборник стихов французского поэта Шарля Бодлера “Цветы зла”.

1940 — на острове Принца Эдуарда (Канада) принят “сухой закон”.

1941 — в США президент Рузвельт создал Комиссию по найму на работу без дискриминации для расследования подозрительных случаев отказа в предоставлении работы по признаку цвета кожи, национальности, расы или политических убеждениий. Это было сделано для того, чтобы предотвратить массовый марш на Вашингтон чернокожих американцев, недовольных проявлениями дискриминации в компаниях, выполняющих правительственные заказы.

1978 — этот день считается “Днем рождения” Радужного флага (как символа мирового ЛГБТ-движения).

1998 — официально вышла операционная система Windows 98.

2009 — власти КНР обвинили Google в распространении порнографии и закрыли к нему доступ.

Именинники 25 июня

1852 – Антонио Гауди, испанский архитектор, автор множества нестандартных строений в Барселоне.

1894 — Герман Оберт, немецкий учёный и инженер, один из основоположников современной ракетной техники.

1903 — Джордж Оруэлл, английский писатель и публицист, автор романа “1984”.

Поздравления с днем ангела в этот день принимают Доротея, Люция, Вильгельм, Андрей, Анна, Арсений, Вассиан, Ефросинья, Иван, Иона, Ираклемон, Онуфрий, Петр, Степан (Стефан), Феофил.