25 января в мире отмечаются День счастливых снеговиков, День воздушно-пузырьковой упаковки, День комьюнити-менеджера.

Об этом рассказывают #Буквы.

Этот день в истории:

1648 – Богдан Хмельницкий с казацким отрядом захватил Никитинскую Сечь, где вскоре был избран гетманом Войска Запорожского. Начало Хмельницкой области.

1831 – сейм Королевства Польского провозгласил отстранения от власти в Польше российского императора Николая I. Польша на короткое время вернула себе фактическую независимость.

1858 – марш Мендельсона прозвучал на свадьбе английской принцессы Виктории с кронпринцем Пруссии Фридрихом, после чего стал популярным как свадебный марш.

1895 – состоялся первый международный матч по хоккею на траве. Сборная Уэльса уступила гостям из Ирландии со счетом 0:3.

1896 – премьера фильма братьев Люмьер “Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота”.

1919 – в Нью-Йорке открыт самый большой отель в мире – “Пенсильвания” (на 2200 номеров).

1923 – прекращает существование государство Флашенхальс (Бутылочное горло), которая была создана 10 января 1919-го на оккупированных французской армией немецких землях.

1924 – во французском альпийском городке Шамони стартовали первые зимние Олимпийские игры, в которых принимали участие спортсмены из 18 стран.

1945 – Гранд Рапидс в Мичиган стал первым городом, который начал фторирование питьевой воды для профилактики кариеса.

1949 – в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, состоялась первая церемония вручения телевизионных наград “Эмми”.

1955 – ученые Колумбийского университета создали ядерный часы, которые показывают время с погрешностью 1 секунда на 300 лет.

1964 – в США запущен спутник “Эхо-2”, который установил спутниковую связь между США и СССР.

1965 – Иосифа Слепого, отсидевший 18 лет в советских лагерях, посвящен в Ватикане кардиналом и назначен главой УГКЦ.

1992 – Украина установила дипломатические отношения с Египтом.

1993 – на орбитальной станции “Мир” прошла первая в мире художественная выставка работ Игоря Подольчака.

2008 – мировая премьера фильма украинского режиссера Игоря Подольчака “Las Meninas” в конкурсе Роттердамского Международного Кинофестиваля.

Какой сегодня церковный праздник:

В православной церкви сегодня чтят память святой Татьяны. Родилась она в Риме около 200 года в семье римлян-христиан. Тогда в Риме было много языческих храмов и люди должны были приносить жертвы богам. Христиане считали это отречением от Христа, поэтому не принимали в этом участия.

Когда начались гонения на христиан, язычники схватили и святую Татьяну. Заставляли ее принести жертву Аполлону. Но во время ее молитвы статуя упала и разбилась, после чего Татьяну судил правитель Рима. Ее пытали, пытались утопить и загоняли в клетку ко льву. Но Татьяна не изменила веру в Христа.

В конце концов Татьяну убили мечом, но все-таки не заставили молиться языческим богам.

Позже Татьяну Римскую провозгласили святым.

Что нельзя делать:

Нельзя ссориться и ругаться, особенно с близкими людьми.

В этот день нельзя убирать, стирать, заниматься физическим трудом или ремеслом.

Нельзя отказывать сегодня в помощи тем, кто просит.

Именины: Галактион, Евпраксия, Илья, Макарий, Мартиниан, Мерт, Петр, Марьяна, Савва, Силуан, Татьяна, Потап.