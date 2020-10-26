Об этом рассказывают #Буквы.
В США – День тыквы, День мула, День питбуля, День и ночь, вой в месяц, День куриного стейка, День пирога с фаршем, в Азербайджане – праздник граната, в Греции, Румынии, в Болгарии – День святого Дмитрия Солунского, в Новой Зеландии – День труда, в Индии – День присоединения, в Ливии – День траура, в Бенине – День Вооруженных сил, на островах Кука – День Евангелия, в Австрии – День Республики.
Памятные даты и события
1636 – основан Гарвардский колледж, который позже стал университетом.
1861 – Немецкий изобретатель Филипп Рейс во Франкфурте продемонстрировал свое изобретение, которое он назвал телефоном.
1863 – В Женеве образован Международный Красный Крест.
1863 – В Лондоне основана Английская футбольная ассоциация.
1900 – В Нью-Йорке открыли первую линию метрополитена.
1905 – Швеция и Норвегия разрывают союз.
1938 – Фирма Du Pont разработала новый синтетический материал – нейлон.
1938 – Августин Волошин назначен новым премьер-министром автономного правительства Подкарпатской Руси.
1939 – так называемые Народное Собрание Западной Украины во Львове во большевистским давлением приняли декларации об установлении советской власти, вхождение в УССР, конфискацию помещичьих и монастырских земель, национализации банков и промышленности.
1962 – Никита Хрущев и Джон Кеннеди договорились о возврате советских кораблей, которые везли на Кубу ракеты.
Церковный праздник
Православная церковь отмечает день Иверской иконы Пресвятой Богородицы.
Что сегодня нельзя делать
В этот день нельзя заниматься рукоделием и выполнять тяжелую работу. Не стоит ругаться или сквернословить.
Приметы на 26 октября
петух вечером закукарекал – к перемене погоды;
петухи рано утром спели – к потеплению;
облака быстро по небу бегут с юга – к ненастью;
солнце восходит из-за туч – к перемене погоды;
облака красного цвета – к дождю;
облака с юга идут – до порывистого ветра.
Именины у Вениамина, Златы, Карпа, Никиты, Дмитрия и Люциана.