Об этом рассказывают #Буквы.

В США – День тыквы, День мула, День питбуля, День и ночь, вой в месяц, День куриного стейка, День пирога с фаршем, в Азербайджане – праздник граната, в Греции, Румынии, в Болгарии – День святого Дмитрия Солунского, в Новой Зеландии – День труда, в Индии – День присоединения, в Ливии – День траура, в Бенине – День Вооруженных сил, на островах Кука – День Евангелия, в Австрии – День Республики.

Памятные даты и события

1636 – основан Гарвардский колледж, который позже стал университетом.

1861 – Немецкий изобретатель Филипп Рейс во Франкфурте продемонстрировал свое изобретение, которое он назвал телефоном.

1863 – В Женеве образован Международный Красный Крест.

1863 – В Лондоне основана Английская футбольная ассоциация.

1900 – В Нью-Йорке открыли первую линию метрополитена.

1905 – Швеция и Норвегия разрывают союз.

1938 – Фирма Du Pont разработала новый синтетический материал – нейлон.

1938 – Августин Волошин назначен новым премьер-министром автономного правительства Подкарпатской Руси.

1939 – так называемые Народное Собрание Западной Украины во Львове во большевистским давлением приняли декларации об установлении советской власти, вхождение в УССР, конфискацию помещичьих и монастырских земель, национализации банков и промышленности.

1962 – Никита Хрущев и Джон Кеннеди договорились о возврате советских кораблей, которые везли на Кубу ракеты.

Церковный праздник

Православная церковь отмечает день Иверской иконы Пресвятой Богородицы.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя заниматься рукоделием и выполнять тяжелую работу. Не стоит ругаться или сквернословить.

Приметы на 26 октября

петух вечером закукарекал – к перемене погоды;

петухи рано утром спели – к потеплению;

облака быстро по небу бегут с юга – к ненастью;

солнце восходит из-за туч – к перемене погоды;

облака красного цвета – к дождю;

облака с юга идут – до порывистого ветра.

Именины у Вениамина, Златы, Карпа, Никиты, Дмитрия и Люциана.