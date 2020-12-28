28 декабря, в мире отмечаются День продолжения банкета и Международный день кино.

Об этом рассказывают #Буквы.

В Испании – День смеха, или День болвана, в США – День клятвы верности флагу, День шоколадных конфет, День “Позвони вторую” День игры в карты, День загрузки, в Эфиопии – День святого Гавриила, в Австралии – День провозглашения, в Таджикистане – День Комитета национальной безопасности, в Таиланде – День памяти короля Таксина.

Этот день в истории:

1065 – В Лондоне основано Вестминстерское аббатство – место коронации английских монархов.

1869 – американец Уильям Финли Семпл из штата Огайо запатентовал жевательную резинку.

1895 – В парижском “Гран-кафе” братья Огюст и Луи Люмьер провели первый коммерческий сеанс просмотра фильма, снятого с помощью своего изобретения – устройства, совмещал функции камеры и проектора.

1908 – на юге Италии произошел крупнейший с документально зафиксированных в Европе землетрясений – по разным данным погибло 160-250 тысяч человек.

1942 – в ходе Второй мировой войны японская авиация начала бомбардировки города Калькутта (Индия).

1973 – В Париже напечатано “Архипелаг ГУЛАГ” Александра Солженицына – литературное исследование репрессивной системы Советского Союза за период в период с 1918-1956 годов.

1983 – Создан Шацкий национальный природный парк.

1987 – 76-летняя киприотка Кивель Папаиоанноу застряла в лифте магазина, пробыв там до 2 января (мировой рекорд продолжительности пребывания в лифтах), питалась она купленными продуктами.

1991 – независимость Украины признали Италия, Индонезия, Иордания, Оман, Сирия, Япония.

1999 – В Туркменистане принят закон, по которому Сапармурат Ниязов стал пожизненным президентом страны.

2014 – завершилась операция Международных сил содействия безопасности (ISAF).

Какой сегодня церковный праздник:

Православная церковь 28 декабря чтит память святого Трифона Печензького, который жил в XVI веке на территории Кольского полуострова. Там человек стал жить у реки Печенги, проповедуя Евангелие саамов. Там же он построил храм и основал монастырь в честь Святой Троицы.

Что нельзя делать:

Нельзя ссориться, а если с кем-то уже находится в ссоре, то стоит помириться.

В этот день еще продолжается Рождественский пост, поэтому нужно соблюдать его запрета в отношении еды и поведения.

Не стоит ни на кого злиться.

Стоит сдерживать эмоции и быть доброжелательными.

Народные приметы

Мороз днем ​​28 декабря, а вечером резко начало теплеть, – по приметам, ожидается стужа.

Северный ветер в день Трифона, – наступают сильные морозы.

Стефана на деревьях иней – ожидается год урожайный на овес.

Синицы 28 декабря утром раскричались – наступят морозы.

Сухой снег по земле летает – к летней засухи.

День ангела

28 декабря именины отмечают владельцы таких имен: Волимир, Годислав, Eлевтерiй, Павел, Степан, Теофiлiя, Тит, Цезарь.