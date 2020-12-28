Об этом рассказывают #Буквы.
В Испании – День смеха, или День болвана, в США – День клятвы верности флагу, День шоколадных конфет, День “Позвони вторую” День игры в карты, День загрузки, в Эфиопии – День святого Гавриила, в Австралии – День провозглашения, в Таджикистане – День Комитета национальной безопасности, в Таиланде – День памяти короля Таксина.
Этот день в истории:
1065 – В Лондоне основано Вестминстерское аббатство – место коронации английских монархов.
1869 – американец Уильям Финли Семпл из штата Огайо запатентовал жевательную резинку.
1895 – В парижском “Гран-кафе” братья Огюст и Луи Люмьер провели первый коммерческий сеанс просмотра фильма, снятого с помощью своего изобретения – устройства, совмещал функции камеры и проектора.
1908 – на юге Италии произошел крупнейший с документально зафиксированных в Европе землетрясений – по разным данным погибло 160-250 тысяч человек.
1942 – в ходе Второй мировой войны японская авиация начала бомбардировки города Калькутта (Индия).
1973 – В Париже напечатано “Архипелаг ГУЛАГ” Александра Солженицына – литературное исследование репрессивной системы Советского Союза за период в период с 1918-1956 годов.
1983 – Создан Шацкий национальный природный парк.
1987 – 76-летняя киприотка Кивель Папаиоанноу застряла в лифте магазина, пробыв там до 2 января (мировой рекорд продолжительности пребывания в лифтах), питалась она купленными продуктами.
1991 – независимость Украины признали Италия, Индонезия, Иордания, Оман, Сирия, Япония.
1999 – В Туркменистане принят закон, по которому Сапармурат Ниязов стал пожизненным президентом страны.
2014 – завершилась операция Международных сил содействия безопасности (ISAF).
Какой сегодня церковный праздник:
Православная церковь 28 декабря чтит память святого Трифона Печензького, который жил в XVI веке на территории Кольского полуострова. Там человек стал жить у реки Печенги, проповедуя Евангелие саамов. Там же он построил храм и основал монастырь в честь Святой Троицы.
Что нельзя делать:
Нельзя ссориться, а если с кем-то уже находится в ссоре, то стоит помириться.
В этот день еще продолжается Рождественский пост, поэтому нужно соблюдать его запрета в отношении еды и поведения.
Не стоит ни на кого злиться.
Стоит сдерживать эмоции и быть доброжелательными.
Народные приметы
Мороз днем 28 декабря, а вечером резко начало теплеть, – по приметам, ожидается стужа.
Северный ветер в день Трифона, – наступают сильные морозы.
Стефана на деревьях иней – ожидается год урожайный на овес.
Синицы 28 декабря утром раскричались – наступят морозы.
Сухой снег по земле летает – к летней засухи.
День ангела
28 декабря именины отмечают владельцы таких имен: Волимир, Годислав, Eлевтерiй, Павел, Степан, Теофiлiя, Тит, Цезарь.