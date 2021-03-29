Сегодня, 29 марта, в мире отмечают Международный день пианиста.

Об этом рассказывают #Буквы.

Этот день в истории:

1795 – немецкий композитор Людвиг ван Бетховен впервые дал концерт в Вене.

1848 – из-за сильных морозов, сковали реку Ниагара, более чем на 30 часов “остановился” Ниагарский водопад.

1867 – принят Североамериканский акт, которым создан Канаду – федеративное британский доминион.

1886 – Джон Пембертон из Атланты создал новый лечебный напиток, ныне известный под названием кока-кола.

1910 – в Марселе поднялся в воздух первый гидроплан, пилотируемый Альбером Фабром.

1933 – валлийский журналист Гарет Джонс опубликовал репортаж о Великий Голод в Украине.

1951 – в США вынесли смертные приговоры Этель и Джулиусу Розенбергам, обвиненным в шпионаже в пользу СССР. Их казнили в июне 1953 года.

1967 – арест деятелей Украинской Национального фронта (УНФ) Дмитрия Квецко, Зиновия Красовского, Михаила Благодарение, Ярослава Лесива.

1976 – лучшим фильмом США за 1975 год американский киноакадемия признала “Полет над гнездом кукушки”.

Какой сегодня церковный праздник:

29 марта верующие чтят память святого мученика Савина. Он жил в Египте и за веру отдал свою жизнь.

Приметы погоды:

Если сегодня очень тепло – такой будет погода в ближайшие несколько дней

кружат стаи перелетных птиц – до скорого потепления.

Именины у Александра, Иулиан, Трофима, Павла и Дениса.