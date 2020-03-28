В ночь на воскресенье, 29 марта, украинцы переведут стрелки часов на час вперед. Таким образом произойдет переход на летнее время.

Об этом говорится в сообщении Департамента технического регулирования и метрологии Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Соответствующее решение регулируется постановлению Кабмина №509 от 13 мая 1996 года.

“Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года №509″ О порядке исчисления времени на территории Украины” на территории Украины от 29 марта 2020 в 3 (три) часа по киевскому времени вводится летнее время переводом часовой стрелки на один час вперед”, – говорится в сообщении.

Согласно решению Правительства, время второго часового пояса (киевское время) ежегодно переводят в последнее воскресенье марта в 3:00 на один час вперед (летнее время) и в последнее воскресенье октября в 4:00 на один час назад (зимнее время).

Когда и куда переводить стрелки часов

Перевести стрелки на час вперед нужно будет в 3 часа ночи. То есть в этот момент нужно перевести стрелку на 4 часа утра. Перевод часов на электронных устройствах, как правило, происходит автоматически.

При этом, графики работы автобусных станций, аэропортов и железнодорожных вокзалов будут адаптированы заранее.

Стоит отметить, что более 70 стран и территорий переводят время США, Канада, Мексика, все страны Европы (кроме Исландии, России и Беларуси), Куба, Иран, Сирия, Иордания, Ливан, Израиль, Палестина, большинство штатов в Австралии, Новой Зеландии, Чили, Бразилия, Парагвай.

В то же время от перехода на летнее время отказались Япония, Китай, Индия, Сингапур, Южная Корея, Тайвань.