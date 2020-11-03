Во вторник, 3 ноября, в Украине отмечают День ракетных войск и артиллерии, а также – День инженерных войск.

#Буквы собрали интересные факты и о других событиях и праздниках этого дня.

День ракетных войск и артиллерии Украины профессиональный праздник войск, входящих в состав Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ежегодно отмечается 3 ноября с 1997 года. Праздник приурочен ко дню, в который в годы Второй Мировой войны, 3 ноября 1943 года, при высокой плотности артиллерии на участке прорыва обороны противника, была начата операция по освобождению столицы Украины – города Киева. Он отмечается на основании Указа Президента независимой Украины от 31-го октября 1997 года.

День инженерных войск Украины – воинский профессиональный праздник всех работников и военнослужащих инженерных войск был утвержден президентским указом в 1999 году в честь заслуг саперов, ветеранов и воинов-инженеров Украины.

День культуры в Японии или День празднования Мейдзии – этот государственный праздник установлен в 1927 году в честь дня рождения императора Мейдзи, японского правителя-реформатора.

День провозглашения независимости Панамы – в 1903 году Панама отделилась от Колумбии. Эта дата стала национальным праздником – Днем провозглашения независимости (Independence Day from Colombia) и Днем отделения (Separation Day).

Православная церковь 3 ноября почитает память преподобного Илариона Великого. В этот день селяне ждали заморозков и похолодания. Не рекомендовалось ехать в дальний путь, так как могла случиться беда. Верили, что если вам перешли дорогу, то это плохой знак. Вас могли таким образом лишить здоровья, удачи и благополучия.

После обеда женщины всех возрастов собирались за пряжей, вязанием и вышивкой, взрослые делились секретами своего мастерства с молодыми. Бытовало поверье, что на Иллариона нить сама «идет», и стежок или вязальный ряд всегда будет ровным, а узоры – волшебными.

Приметы:

Если на Илариона выпал снег, значит на следующий год будет урожай хлеба.

Если выпал снег и остался на ветвях деревьев – в ближайшее время снегопады не пройдут.

Если дым идет вверх, значит погода будет ясной и солнечной.

Если 3 ноября будет дуть теплый воздух – начнется затяжная оттепель.

Если закат красный, а после него ясное звездное небо, то нужно ждать мороз и ясную погоду.

Что нельзя делать:

Нельзя отправляться в путешествие, чтобы не столкнуться с неприятностями.

Желательно ничего не поднимать с дороги, ведь найденная вещь может принести несчастье.

Не говорить плохие вещи о людях.

Нельзя испражняться на дороге, иначе это принесет тяжелую болезнь.

Именинники: Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Георгий, Демьян, Константин, Николай, Сергей, Федор, Яков.

3 ноября: этот день в истории

1906 – на Международной Радиотелеграфной Конвенции в Берлине установлен сигнал SOS – единый сигнал бедствия для радиосвязи на море.

1907 – во Франции совершил полет первый в мире вертолет.

1918 – Народное вече в Черновцах приняло решение о присоединении Северной Буковины к Украине.

1941 – в ходе Второй мировой войны в Киеве фашистскими захватчиками взорваны Успенский собор Киево-Печерской лавры и другие здания.

1957 – СССР запустил космический аппарат “Спутник-2” с первым животным, выведенным на орбиту Земли – собакой Лайкой.

Именинники 3 ноября

1882 – Якуб Колас, белорусский писатель, поэт, переводчик, общественный деятель.

1887 – Самуил Маршак, русский советский поэт, переводчик, литературный критик.

1900 – Адольф Дасслер, немецкий предприниматель, основатель компании Adidas.

1927 – Збигнев Цибульский, польский актер театра и кино, национальный герой Польши.

1949 – Александр Градский, российский певец, поэт, композитор.

1952 – Александр Подервянский, украинский художник, писатель-сатирик.

1957 – Дольф Лундгрен, шведский и американский киноактер, режиссер, сценарист, продюсер.

1969 – Роберт Майлз, итальянский диджей, композитор, родоначальник жанра дрим-хаус.

1995 – Кендалл Дженнер, американская супермодель, участница “Семейства Кардашьян”.