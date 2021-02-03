3 февраля в мире отмечаются Всемирный день свободной любви и День золотистого ретривера.

Об этом рассказывают #Буквы.

В США – День четырех капелланов, День пропавших без вести людей, National Signing Day, День американского художника, День кольца, День женщины-врача, День женского спорта, в Японии – праздник изгнания злых духов, во Вьетнаме – День Коммунистической партии, в Мозамбике – День героев, в Гондурасе – праздник Девы Марии с Суйяпы, в Таиланде – День ветеранов.

Этот день в истории:

1488 – Бартоломеу Диаш достиг мыса Доброй Надежды.

1637 – тюльпаномания в Нидерландах. Количество продавцов тюльпанов превысило количество покупателей, из-за чего началась биржевая паника и всего за одну ночь тысячи голландцев были разорены.

1690 – в английской колонии Массачусетс впервые в Америке вошли в оборот бумажные деньги. Их использовали для оплаты солдат-наемников в войне с Квебеком.

1783 – испанский король Карл III признал независимость США.

1815 – в Швейцарии основана первая в мире фабрика по производству сыра.

1830 – представители России, Великобритании, Франции подписали Лондонский протокол, которым признали Грецию независимой конституционной монархией. До этого в течение нескольких веков Греция находилась под игом турецкого султана.

1851 – французский физик Жан Бернар Леон Фуко представил Парижской академии наук письменное сообщение, в котором подробно описал эксперимент со свободным маятником, установив тем самым закон отклонения плоскости его колебания из-за вращения Земли вокруг оси.

1863 – в местной газете городка Вирджиния (штат Невада) опубликовано юмористический рассказ 27-летнего журналиста Сэмюэля Ленгхорн Клеменса, подписанное псевдонимом Марк Твен.

1867 – Муцухито стал императором Японии (император Мэйдзи).

1894 – в США спустили на воду первый парусник со стальным корпусом

1929 – завершился Первый конгресс Украинских националистов (28 января – 3 февраля) в Вене, где создана Организация украинских националистов, председателем провода которой был избран Евгения Коновальца.

1953 – вышла книга французского океанографа Жака-Ива Кусто “Мир молчания” – самая знаменитая работа ученого, в которой он описал результаты трехлетнего изучения подводного мира.

1954 – жители Сиднея встречали в порту британскую королеву Елизавету II. Британский монарх впервые ступил на австралийскую землю.

1966 – советская Непилотируемый космическая станция “Луна-9”, стартовавшей с поверхности Земли 31 января, села посадку на поверхность Луны. Станция первой передала на Землю панорамные фото лунной поверхности.

1981 – Гро Харлем Брундтланд стала первой в мире женщиной – премьер-министром, возглавив правительство Норвегии.

1986 – Папа Римский Иоанн Павел II встретился в Калькутте с матерью Терезой.

1998 – на итальянском горнолыжном курорте Кавалезе погибли 20 человек, когда трос подъемника перерезал самолет НАТО, заходил на посадку.

2005 – самая дорогая в мире газета вышла в Китае. Специальный выпуск “Economic Daily” в городе Шэньчжэнь был напечатан на золотом бумаге (стоимость одного экземпляра газеты составляла 8000 долларов США).

2009 – Международный суд в Гааге вынес вердикт по статусу украинского острова Змеиный и шельфа в Северо-Западном Черноморье. Змеиный признан именно островом, как на том настаивала Украина (а не скалой, как доказывали румыны).

2010 – скульптура работы швейцарского мастера Альберто Джакометти “Шагающий человек” ( “L’homme qui marche”) была продана на аукционе Sotheby’s за рекордную сумму в 65000000 фунтов (104,3 миллиона долларов).

2015 – итальянский юрист и политик Маттарелла избран президентом Италии.

2018 – в сирийской провинции Идлиб из ПЗРК был сбит российский самолет Су-25. Пилот Роман Филиппов был убит повстанцами после катапультирования.

2021 – введен приказом президента в действие персональные экономические санкции и ограничения против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, заблокированы телеканалы 112, ЗИК и Newsone как пропагандистские.

Какой сегодня церковный праздник:

3 февраля православная церковь чтит память преподобного Максима Исповедника, который родился в Константинополе около 580 года. Он получил хорошее образование. Сначала служил императору, но затем разочаровался в нем и принял монашество. Святой прославился как защитник православия.

Приметы погоды

Безоблачная погода – к ранней весне;

Ясный день сегодня обещает хорошую погоду весной;

Холодный и сухой день предвещает жаркий август;

Если луна ночью прячется в облаках, то хороший урожай будет. Если же ночь безоблачная – будет неурожайный год;

На заре ясно – к морозам ближайшие дни.

Что нельзя делать:

Нельзя пришивать пуговицы, потому что не избавитесь старых проблем.

Нельзя ругаться и оскорблять других.

Именины у Агнии, Валериана, Евгения и Максима.