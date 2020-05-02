Ежегодно 3 мая отмечается Всемирный день свободы печати, который был учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в декабре 1993 года.

Об этом сообщают #Буквы.

Учреждение этого праздника является результатом работы Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая в резолюции 1991 года “О содействии обеспечению свободы печати в мире” признала, что свободная, плюралистическая и независимая печать является необходимым компонентом любого демократического общества.

Дата празднования была выбрана в ознаменование Виндхукской декларации по содействию обеспечению независимости и плюрализма африканской печати, принятой 3 мая 1991 года на семинаре, организованном ЮНЕСКО и ООН в Виндхуке (Намибия). В декларации содержался призыв к правительствам государств мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер.

3 мая является напоминанием правительствам о необходимости выполнения их обязательства защищать свободу печати. В этот день работники средств массовой информации размышляют также о вопросах, связанных со свободой печати и профессиональной этикой. Что не менее важно, этот день служит призывом поддержать средства массовой информации, которые становятся жертвами ограничений или полного лишения свободы голоса. Это также День памяти о журналистах, погибших при исполнении своих служебных обязанностей.

Тема 2020 года: Журналистика без страха и предвзятости

Каждый год День свободы печати посвящен определенной теме, а в преддверии даты международная организация Комитет Защиты Журналистов проводит анализ отношений прессы и власти и направляет главам государств письма с описанием проблем журналистов, на которые стоило бы обратить внимание. Международная организация “Репортеры без границ”, на основе мониторинга ситуации более чем в 100 государствах мира, ежегодно составляет список “врагов свободной прессы”.

Также, начиная с 1993 года, ежегодно проходит конференция, которая является уникальной международной площадкой для обсуждения проблем, связанных со свободой слова и поиска решений для них.

Но в этом году в связи с пандемией COVID-19 было принято решение отложить конференцию, которая должна была проходить с 22 по 24 апреля в рамках Всемирного форума в Гааге. Новые сроки конференции – 18-20 октября.

Всемирная премия ЮНЕСКО/Гильермо Кано за вклад в дело свободы печати

Главным мероприятием 3 мая является вручение Всемирной премии ЮНЕСКО за вклад в дело свободной печати имени Гильермо Кано. Премия основана в честь погибшего в 1986 году колумбийского журналиста. Она присуждается человеку, организации или учреждению, которые внесли значительный вклад в дело защиты свободы печати или ее содействию во всем мире, особенно если такая деятельность связана с риском или репрессиями.

Также в этот день различными общественными организациями и журналистскими объединениями во многих странах проводятся различные массовые мероприятия, направленные на привлечение внимания властей и широкой общественности к проблемам свободы слова в СМИ.