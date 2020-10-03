В субботу, 3 октября, во всем мире отмечается Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом.

#Буквы собрали интересные факты также и о других событиях этого дня.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 3,3 млн ежегодных смертей во всем мире связаны со злоупотреблением алкоголя. Этот день был учрежден с целью обратить внимание общества на проблему алкоголизма для поиска способов ее решения.

Алкоголь – это нейротоксический яд, разрушающий в первую очередь мозг, печень, почки и губительно действующий на весь человеческий организм. На фоне приема алкоголя тяжелее протекают гепатиты, быстрее формируется цирроз печени, наблюдаются панкреатиты, нередко из-за повреждения поджелудочной железы развивается сахарный диабет.

Православные праздники 3 октября

В этот день православная церковь чтит память святого Евстафия Римского – мученика, который ранее был военачальником при императоре Тите и императоре Траяне. После того, как во время охоты он увидел образ Иисуса на кресте между рогами оленя, то решил принять христианство. После этого крестились два сына Евстафия и жена.

Народные приметы: что нельзя делать

Ветер северный – скоро наступят холода, а если ветер дует с южной стороны, то впереди будет много теплых дней. Западный ветер предвещает мокрую погоду и осадки, а северо-восточный – сильные ливни.

Паутина летает и туман стоит – осень будет теплой, а зима наступит нескоро.

Много шишек на нижних ветвях – жди ранних морозов. Если шишек больше вверху, то, согласно приметам, холодным будет конец зимы.

Если человек родился 3 октября, то его талисманом является нефрит.

Что нельзя делать сегодня

Сегодня нельзя встряхивать воду с вымытых рук.

Не стоит делать подарки в этот день.

Запрещено собираться за общим столом 13 людям одновременно.

Сегодня нельзя идти в лес, потому что можно легко заблудиться.

3 октября: этот день в истории

1945 — В возрасте 10 лет Элвис Пресли принял участие в конкурсе юных талантов и завоевал второй приз;

1952— Великобритания провела первое испытание ядерного оружия;

1973 — в Киеве открыт памятник украинской поэтессе Лесе Украинке;

1990 — состоялось объединение Германии.

3 октября: кто родился в этот день

1922 — Жан Лефевр, французский комедийный киноактер;

1924 — Франко Кристальди, итальянский кинопродюсер;

1949 — Линдси Бакингем, американский музыкант, композитор;

1969 — Гвен Стефани, американская певица и автор песен, солистка “No Doubt”, модельер, актриса.

1976 — Шонн Уильям Скотт, американский актёр, продюсер.

Именинники: Михаил, Теодор, Встратий, Олег, Мислислав, Герардо, Тереза.