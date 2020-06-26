Covid-19 Украина

обновлено 26.06.2020 в 16:01

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37 % украинцев считают, что коронавирус создали искусственно, чтобы сократить население

37 % украинцев считают, что коронавирус был "специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения и ущерба отдельным странам".

Пятница, 26 июня 2020, 17:20

Об этом свидетельствует социальный опрос, проведенный в период с 31 мая по 4 июня Киевским международным институтом социологии.

В общем, что коронавирус был создан искусственно верят 66 % украинцев. 37 % – убеждены, что COVID-19 был “специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения и / или ущерба отдельным странам”.

Еще 29 % считают, что коронавирус “сделан искусственно в лаборатории, но его распространение в мире было случайностью”.

При этом, только 18 % респондентов верят, что коронавирус появился естественным путем и затем распространился на мир.

Кроме того, среди тех, кто считает, что коронавирус был создан искусственно, 70 % уверены, что его искусственно разработали в Китае. Еще 5 % назвали США, 3 % – Россию. Другие страны назывались реже.

Исследование проводилось с 31 мая по 4 июня. Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основании случайной выборки мобильных телефонных номеров опросили 2000 респондентов возрасте от 18 лет и старше.

В выборку не включали временно аннексированный Крым и оккупированные территории Донбасса.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2 % для показателей, близких к 50 %, 2,1 % – для показателей, близких к 25 %, 1,4 % – для показателей, близких к 10 %.

  • 28 апреля сообщалось, что в последние несколько недель выросло количество украинцев, которые все чаще начинают выходить на улицу во время карантина, введенного из-за вспышки коронавируса.
Теги: Китай, Коронавирус, КМИС

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