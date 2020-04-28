В последние несколько недель выросло количество украинцев, которые все чаще начинают выходить на улицу во время карантина, введенного из-за вспышки коронавируса.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 24-25 апреля 2020 года.

Так, несмотря на карантин, 29 % опрошенных отметили, что выходят из дома несколько раз в день, еще 23 % – один раз в день.

В то же время 37 % респондентов заявили, что выходят только раз в несколько дней, а 11 % – вообще стараются не выходить.

“За последние две недели заметно выросло количество тех, кто выходит из дома чаще, в том числе количество респондентов, которые выходят несколько раз в день выросло с 19 до 29 %. Чаще находятся дома женщины, старшие и самые бедные опрошенные. В то же время, чем меньше респонденты смотрят новости, тем чаще выходят из дома во время карантина”, – отмечают социологи.

Так, 68 % опрошенных заявили, что часто следят за новостями о коронавирусе, 19 % делают это иногда, 9 % – редко. А 5 % респондентов вообще не интересуются такими новостями.

Согласно результатам исследования, 43 % опрошенных украинцев считают, что ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается, 33 % – что не меняется. И лишь 15 % уверены, что она улучшается.

По данным социологов, чем чаще люди следят за новостями, тем больше у них уверенность, что ситуация с коронавирусом ухудшается.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8 %.