4 марта мир отмечает День апельсиновых котов, Всемирный день математики, Всемирный день инженерии, Международный день игровых мастеров.

Об этом рассказывают #Буквы.

Этот день в истории:

1386 – великого князя Литовского Ягайло избран польским королем.

1750 – Кирилл Разумовский избран гетманом Украины.

1877 – американский изобретатель Эмиль Берлинер создал микрофон.

1880 – в американской газете “Нью-Йорк Дейли График” опубликована первая в мире репродукция фотографии.

1918 – Украинская Центральная Рада приняла постановление о регистрации гражданства Украины.

1939 – немецкий правительство издало постановление, которым легализировал принудительное привлечение к работе еврейского населения Германии.

1950 – на экраны США вышел фильм Уолта Диснея “Золушка” – первый полнометражный анимационный фильм.

1955 – фирма “Sony”, новичок на рынке, начала выпускать карманные транзисторные приемники.

1966 – Джон Леннон заявил, что группа “Beatles” стала популярной, чем Иисус Христос. В ответ на это в “библейском поясе” (Юг и Средний Запад США) прошли акции сжигания пластинок с записями этой группы.

1975 – Чарли Чаплин посвящен в рыцари.

1989 – создано Украинское общество “Мемориал” имени Василия Стуса.

1990 – в республиках СССР состоялись первые выборы народных депутатов на альтнернативних началах.

Какой сегодня церковный праздник:

Церковь чтит память апостолов Архипа и Филимона и мученицы равноапостольной Апфии. Святой Архип был учеником апостола Павла. Филимон с женой Апфия исповедовали христианство и сделали из своего дома молитвенный дом, где собирались верующие и проводили службы.

Приметы погоды:

Если на дорогах много птиц, то погода будет пасмурной и влажной;

Если в подвале прорастает картофель, весенняя погода скоро придет;

Если в небе красный месяц, погода будет сырой и теплой.

Именины у Филимона, Евгения, Макария, Максима и Богдана.