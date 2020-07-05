В субботу, 4 июля, украинские военные на Донбассе ликвидировали трех и ранили еще трех оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

С начала 5 июля вооруженные формирования РФ два раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, противник на рассвете открывал огонь из 82-х мм минометов и крупнокалиберных пулеметов на подступах к Павлополю. Также враг обстрелял позиции украинских защитников из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета вблизи Марьинки.

Украинские военные мгновенно отреагировали в ответ, после чего враждебные обстрелы прекратились.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.