Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
С начала 5 июля вооруженные формирования РФ два раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, противник на рассвете открывал огонь из 82-х мм минометов и крупнокалиберных пулеметов на подступах к Павлополю. Также враг обстрелял позиции украинских защитников из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета вблизи Марьинки.
Украинские военные мгновенно отреагировали в ответ, после чего враждебные обстрелы прекратились.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
- 4 июля российско-оккупационные войска открыли огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе, в результате чего получил ранение украинский военнослужащий.