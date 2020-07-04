Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
“Сегодня, 4 июля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил… Вследствие обстрелов один наш воин получил огнестрельное сквозное пулевое ранение”, – сказано в сообщении.
Обстрелы происходили недалеко от населенного пункта Пищевик, что в Донецкой области. Враг открывал огонь по украинским защитникам из крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
Пострадавшего воина оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали ему надлежащую медицинскую помощь.
“Такие агрессивные действия российских оккупантов не остались безнаказанными. Огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Противник и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ, если его действия будут нести угрозу гражданскому населению и украинским защитникам”, – подчеркнули в штабе.
- На Донбассе за прошедшие сутки боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранения получил украинский военный.
- 3 июля в результате обстрела населенного пункта Зайцево погибла местная жительница.