Российско-оккупационные войска открыли огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе, в результате чего получил ранение украинский военнослужащий.

Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

“Сегодня, 4 июля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил… Вследствие обстрелов один наш воин получил огнестрельное сквозное пулевое ранение”, – сказано в сообщении.

Обстрелы происходили недалеко от населенного пункта Пищевик, что в Донецкой области. Враг открывал огонь по украинским защитникам из крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Пострадавшего воина оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали ему надлежащую медицинскую помощь.

“Такие агрессивные действия российских оккупантов не остались безнаказанными. Огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Противник и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ, если его действия будут нести угрозу гражданскому населению и украинским защитникам”, – подчеркнули в штабе.