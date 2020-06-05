В пятницу, 5 июня, в мире отмечают День окружающей среды, когда принято говорить об экологии и вопросах защиты природного фонда.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

5 июня в Азербайджане День мелиоратора, в Дании – День Конституции и День Отца, в Ирландии – Июньский праздник, в Казахстане – День эколога, в Колумбии – День благодарения, а на Сейшелах – День освобождения.

Всемирный день окружающей среды

Этот праздник направлен на повышение уровня сознательности у людей относительно их взаимодействия с природой. В этот день говорят о минимизации уровня выбросов, переработке отходов, переходе на велосипеды и электромобили, отказе от пластика и так далее.

Всемирный день окружающей среды в мире отмечают с 1974 года. Именно 5 июня в ходе Стокгольмской конференции была принята соответствующая резолюция. Согласно принятому документу каждый человек и каждое государство призваны способствовать непрерывному процессу защиты и охраны окружающей среды от пагубных воздействий на экологию.

На сайте ООН сказано, что в 2020 году тема Дня посвящена сохранению биоразнообразия — неотложной и существенной проблеме. Недавние события, начиная с лесных пожаров в Бразилии, Соединенных Штатах Америки и Австралии и заканчивая нашествием саранчи в Восточной Африке, а теперь и глобальная пандемия — демонстрируют взаимозависимость человека и природы, в которой он существует. “Природа посылает нам сигнал”.

Православные праздники 5 июня

В народе 5 июня отмечается Леонтий Огуречник или Конопляник. В этот день сажали огурцы и сеяли коноплю.

Православная церковь в этот день празднует обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского.

Другие названия праздника: “Леонтий”, “Леон/Леонтий Огуречник”, “Леон/Левон/Леонтий Конопляник”. Огуречником или конопляником день в народе прозвали потому, что он считался наиболее подходящим для посадки этих культур.

Согласно церковным преданиям, Святой Леонтий жил в 12 веке и был епископом Ростовским и Суздальским. Леонтий был хорошо образован и начитан, с молодых лет чувствовал влечение к иноческой жизни. Для дальнейшего обучения он отправился в Константинополь, где принял постриг. Вернувшись из Царьграда, Леонтий был рукоположен в сан епископа. В Ростове он боролся за христианскую веру, но встретил большое сопротивление идолопоклонников.

Народные приметы на Левона Огуречника: что нельзя делать

После 5 июня не рекомендуется сеять любые овощи. Принято, что после этой даты любой посев не принесет урожая.

Интересно, что в этот день огурцы сажали тайно ото всех. Самую первую рассаду или семена закапывали так, чтобы никто не видел, и произносили при этом заговоренные слова на богатый урожай. Если этого не сделать – урожай будет небольшим или вообще не вырастит.

Также этот день называли конопляником, поскольку во многих местах на Левона сеяли коноплю. Сев конопли проводился с определенным ритуалом. В мешки с семенами, приготовленными для сева, прятали яйца, сохраненные с Пасхи, а вместе с ними и свежие, запеченные накануне в скорлупе. Пасхальное яйцо закапывалось в спаханную под сев землю в начале сева, а скорлупа от запечных яиц разбрасывалась по полю после окончания сева. При этом приговаривали: “Роди, боже, конопли белы, як яйцо”.

Огурцы, которые высадили на день Леонтия, лучше всего подходят для засола.

Много оводов 5 июня – будет богатый урожай.

Если на Леонтия по земле до восхода солнца расползается туман, то нужно ожидать скорого ненастья.

Рябина цветет – примета того, что будет богатый урожай конопли.

Горлицы заворковали, значит настало время сеять коноплю.

Много мошек и комаров – к сухой и теплой погоде.

Трава по утру очень сильный аромат издает – значит, ждите дождя днем.

Те, кто родился в этот день, будут очень богатыми и состоятельными.

Сны, приснившиеся в ночь на 5 июня, сбываются в точности у тех, кто родился в этот день.

Что нельзя делать:

Сегодня ожидается полнолуние, поэтому не стоит в этот период принимать важные решения и совершать резкие поступки.

Если перед вами стоит проблема выбора – отложите ее на более подходящее время, иначе можете пожалеть о своем поведении.

Также не стоит начинать новые и серьезные дела – они не принесут ожидаемого результата.

5 июня: этот день в истории

754 — толпой немецких язычников убит английский христианский проповедник, один из крестителей Германии Бонифаций, ставший одним из самых почитаемых христианских святых.

1744 — в Петербурге основана Порцелиновая мануфактура, одно из старейших в Европе фарфоровых производств.

1783 — французские изобретатели братья Монгольфье в родном городке Анноне запустили на высоту 500 м первый в мире тепловой аэростат (воздушный шар).

1849 — Дания провозглашена конституционной монархией, учрежден двухпалатный парламент, формируемый на основе всеобщих выборов.

1873 — под давлением Англии закрыт Занзибарский рынок рабов, самый большой в мире.

1876 — проведено первое заседание Верховного суда Канады.

1881 — основано Русское хирургическое общество им. Пирогова Н. И.

1940 – в Канаде запрещена деятельность 16 организаций, включая фашистов и коммунистов.

1950 — президент США Трумэн подписал закон о выделении 3,121 миллиарда долларов на американскую помощь иностранным государствам (включая план Маршалла).

1957 – исследователь наркотиков доктор Герберт Бергер (Herbert Berger) предлагает АМА проверять атлетов на допинг.

1977 — в продаже появился первый персональный компьютер Apple II.

1981 — учеными американского Центра по контролю заболеваний был открыт и впервые описан вирус иммунодефицита человека.

2006 — Сербия провозгласила независимость. Государственное объединение Сербия и Черногория окончательно ликвидировано.

2009 — суд Калифорнии вынес смертный приговор Реймонду Ли Ойлеру, совершившему 20 поджогов лесов.

2010 – специалисты NASA предположили, что американская автоматическая межпланетная станция Кассини обнаружила на спутнике Сатурна Титане признаки жизни.

2010 – в Португалии вступил в силу закон об однополых браках.

Именинники 5 июня

1718 — Томас Чиппендейл, английский мебельщик, создатель уникальной мебели стиля рококо.

1723 — Адам Смит, английский экономист и философ.

1798 — Алексей Львов, генерал, скрипач и композитор, автор гимна Российской Империи “Боже, царя храни!”

1850 — Пэт Гарретт, американский шериф, застреливший знаменитого бандита Билли Кида.

1883 — лорд Джон Мейнард Кейнс, английский экономист и политический деятель, основатель кейнсианства.

1894 — Рой Герберт Томсон, канадский медиамагнат, основатель Thomson Corporation.

1898 — Федерико Гарсиа Лорка, испанский поэт и драматург.

1900 — Деннис Габор, английский физик венгерского происхождения, основоположник голографии, лауреат Нобелевской премии (1971).

1941 – Барбара Брыльска, польская актриса театра и кино, лауреат Государственной премии СССР (1977).

Поздравления с Днем ангела сегодня принимают Адриан, Александр, Андрей, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Иван, Игнат, Касьян, Константин, Михаил, Никита, Петр, Роман, Федор, Яков, Валерия, Вонифатий.