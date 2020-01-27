42 народных депутата приняли участие в менее чем 50% голосований Верховной Рады. Из них 11 не проголосовали ни разу за месяц.

Об этом проинформировали в Комитете избирателей Украины.

Комитет избирателей проанализировал показатели участия народных депутатов в голосованиях Верховной Рады в январе.

По данным КИУ 42 народных депутата приняли участие в менее чем 50% голосований Совета. Из них 11 не проголосовали ни разу за месяц, а именно:

Александр Герега (группа “За майбутне”);

Николай Люшняк (группа “Довира”);

Юрий Солод (“Оппозиционная платформа — За жизнь);

Виктор Бондарь (группа “За майбутне”);

Николай Кучер (группа “За майбутне”);

Владислав Бородин (“Слуга народа”);

Руслан Горбенко (“Слуга народа”);

Роман Костенко (“Голос”);

Анжелика Лабунская (“Батькивщина”);

Вадим Столар (“Оппозиционная платформа — За жизнь);

Любовь Шпак (“Слуга народа”).

При этом в КИУ отмечают, что некоторые из этих 11 нардепов были зарегистрированы на заседаниях, однако не голосовали. Причины их отсутствия неизвестны.

Также КИУ отметили 9 народных избранников, которые не пропустили ни одного голосования. Это:

София Федина (“Европейская солидарность”);

Александр Литвинов (“Слуга народа”);

Богдан Кицак (“Слуга народа”);

Владимир Ватрас (“Слуга народа”);

Олег Воронько (“Слуга народа”),

Максим Заремский (“Слуга народа”);

Елена Криворучкина (“Слуга народа”);

Сергей Алексеев (“Европейская солидарность”)

Руслан Князевич (“Европейская солидарность”).

Всего в январе произошло шесть пленарных заседаний Совета, на которых было проведено 299 голосований. За это время депутаты приняли за основу законы о службе внешней разведки и о легализации азартных игр, а также в целом был принят закон о полном общем среднем образовании.