Об этом проинформировали в Комитете избирателей Украины.
Комитет избирателей проанализировал показатели участия народных депутатов в голосованиях Верховной Рады в январе.
По данным КИУ 42 народных депутата приняли участие в менее чем 50% голосований Совета. Из них 11 не проголосовали ни разу за месяц, а именно:
- Александр Герега (группа “За майбутне”);
- Николай Люшняк (группа “Довира”);
- Юрий Солод (“Оппозиционная платформа — За жизнь);
- Виктор Бондарь (группа “За майбутне”);
- Николай Кучер (группа “За майбутне”);
- Владислав Бородин (“Слуга народа”);
- Руслан Горбенко (“Слуга народа”);
- Роман Костенко (“Голос”);
- Анжелика Лабунская (“Батькивщина”);
- Вадим Столар (“Оппозиционная платформа — За жизнь);
- Любовь Шпак (“Слуга народа”).
При этом в КИУ отмечают, что некоторые из этих 11 нардепов были зарегистрированы на заседаниях, однако не голосовали. Причины их отсутствия неизвестны.
Также КИУ отметили 9 народных избранников, которые не пропустили ни одного голосования. Это:
- София Федина (“Европейская солидарность”);
- Александр Литвинов (“Слуга народа”);
- Богдан Кицак (“Слуга народа”);
- Владимир Ватрас (“Слуга народа”);
- Олег Воронько (“Слуга народа”),
- Максим Заремский (“Слуга народа”);
- Елена Криворучкина (“Слуга народа”);
- Сергей Алексеев (“Европейская солидарность”)
- Руслан Князевич (“Европейская солидарность”).
Всего в январе произошло шесть пленарных заседаний Совета, на которых было проведено 299 голосований. За это время депутаты приняли за основу законы о службе внешней разведки и о легализации азартных игр, а также в целом был принят закон о полном общем среднем образовании.
- В декабре восемь народных избранников пропустили около 90% заседаний Верховной Рады Украины.
- Только в декабре только половина народных депутатов Украины в декабре посетили все заседания Верховной Рады.