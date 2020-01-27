Об этом проинформировали в Комитете избирателей Украины.

Комитет избирателей проанализировал показатели участия народных депутатов в голосованиях Верховной Рады в январе.

По данным КИУ 42 народных депутата приняли участие в менее чем 50% голосований Совета. Из них 11 не проголосовали ни разу за месяц, а именно:

  • Александр Герега (группа “За майбутне”);
  • Николай Люшняк (группа “Довира”);
  • Юрий Солод (“Оппозиционная платформа — За жизнь);
  • Виктор Бондарь (группа “За майбутне”);
  • Николай Кучер (группа “За майбутне”);
  • Владислав Бородин (“Слуга народа”);
  • Руслан Горбенко (“Слуга народа”);
  • Роман Костенко (“Голос”);
  • Анжелика Лабунская (“Батькивщина”);
  • Вадим Столар (“Оппозиционная платформа — За жизнь);
  • Любовь Шпак (“Слуга народа”).

При этом в КИУ отмечают, что некоторые из этих 11 нардепов были зарегистрированы на заседаниях, однако не голосовали. Причины их отсутствия неизвестны.

Также КИУ отметили 9 народных избранников, которые не пропустили ни одного голосования. Это:

  • София Федина (“Европейская солидарность”);
  • Александр Литвинов (“Слуга народа”);
  • Богдан Кицак (“Слуга народа”);
  • Владимир Ватрас (“Слуга народа”);
  • Олег Воронько (“Слуга народа”),
  • Максим Заремский (“Слуга народа”);
  • Елена Криворучкина (“Слуга народа”);
  • Сергей Алексеев (“Европейская солидарность”)
  • Руслан Князевич (“Европейская солидарность”).

Всего в январе произошло шесть пленарных заседаний Совета, на которых было проведено 299 голосований. За это время депутаты приняли за основу законы о службе внешней разведки и о легализации азартных игр, а также в целом был принят закон о полном общем среднем образовании.

  • В декабре восемь народных избранников пропустили около 90% заседаний Верховной Рады Украины.
  • Только в декабре только половина народных депутатов Украины в декабре посетили все заседания Верховной Рады.