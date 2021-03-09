Президент США Джо Байден еще не провел официальную пресс-конференцию с журналистами, хотя возглавляет страну уже 48 дней. Его предшественники делали это раньше.

Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Во время брифингов в Белом доме журналисты уже не раз спрашивали пресс-секретаря Джен Псаки о том, когда состоится официальное общение президента с представителями американских медиа.

До сегодняшнего дня, будучи в кресле президента, Байден отвечал на вопросы журналистов, но официальной пресс-конференции пока не было.

Его предшественник Дональд Трамп собрал журналистов на пресс-конференцию спустя 28 дней после вступления в должность. Барак Обама – через 21 день, а Джордж Буш – на 34-й день.

Журналист Джейк Таппер из CNN отметил, что “15 предшественников Байдена провели официальную пресс-конференцию в течение 33 дней после вступления в должность”.

В понедельник, 8 марта, Псаки сказала, что Байден собирается провести пресс-конференцию с журналистами до конца марта.

“Президент отвечает на вопросы несколько раз в неделю. Вчера он отвечал на вопросы дважды… Мы с нетерпением ждем полноценной пресс-конференции. Мы работаем над установлением окончательной даты для этого, и как только мы это сделаем, мы сообщим вам все”, – сказала Псаки.

Она отметила, что Байден – президент, который начал управлять страной во время кризиса, потому его энергия сейчас направлена в другое русло. В частности, он занимался разработкой “Американского плана спасения” и продолжает работу над обеспечением населения вакцинами от коронавируса.

Также еще не было официальной речи Байдена на заседании Конгресса. Это было одним из первых шагов руководителей предыдущих администраций. Как правило, это происходило в феврале. Ранее Псаки говорила, что это выступление состоится после того, как Пала представителей утвердит “План спасения Америки”.

Псаки отметила, что Байден таким не демонстрирует пренебрежение к СМИ и законодателям, а лишь пытается сначала решить более важные вопросы.

Байден собирается произнести свое первое обращение в качестве президента в четверг, 11 марта. Именно в этот день год назад ВОЗ объявила коронавирус COVID-19 пандемией.

“В четверг президент произнесет свое первое обращение в прайм-тайм в ознаменование годовщины пандемии COVID-19. Он расскажет о многих жертвах, принесенных американским народом за последний год, и о серьезных потерях, которые понесли общество и семьи по всей стране”, – отметила Псаки.

Это будет первое крупное выступление Байдена со дня инаугурации.