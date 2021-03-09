Очередная крупная пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского может состояться ко второй годовщине его президентской каденции.

Об этом во время ее 2,5-часового интервью главному редактору издания “Гордон” Алесе Бацман заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель

“Я думаю, что это (очередная пресс-сконференция — ред.) будет ко 2-й годовщине. Это 20-е мая. Но я не могу сейчас точно заявить об этом”, — сказала она.

По словам пресс-секретаря президента, сейчас общение Зеленского с прессой “диверсифицированное очень сильно”.

“Это не только пресс-брифинги в регионах. Он дает блоги, он дает интервью онлайн. Это не только иностранные медиа”, — отметила она.

Также Мендель подчеркнула, что Зеленский “открытый и готов отвечать на все вопросы и дальше”.

Напомним, в мае 2020 года в Мариинском парке состоялась пресс-конференция Зеленского об итогах 1 года работы. Аккредитацию на мероприятие получило ограниченное количество журналистов. Среди них был Дмитрий Гордон.

Журналистов интернет-издание “Буквы” отказались аккредитовать на итоговую пресс-конференцию Зеленского.