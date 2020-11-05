В четверг, 5 ноября, в мире отмечают день распространения информации о проблеме цунами. Также есть немало региональных праздников.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

Всемирный день распространения информации о проблеме цунами (World Tsunami Awareness Day) был учрежден ООН в 2015 году по инициативе Японии, которая, находясь в наиболее сейсмоопасном регионе, накопила серьезный опыт предупреждения и ликвидации последствий от цунами. Мероприятия дня нацелены на повышение осведомленности общества об особенностях этого стихийного бедствия, а также на предотвращение возможных последствий от цунами.

День Пуно (Puno Day) в Перу – праздник, посвященный основанию древней империи инков, ежегодно в начале ноября проводится на берегу озера Титикака.

5 ноября православная церковь чтит день апостола от семидесяти Иакова Младшего, брата Иисуса Христа. Поэтому в народе 5 ноября праздновался День Якова. Его считали покровителем любой мужской работы.

Одной из главных традиций дня считались “пчелиные хороводы”. Хозяева, которые занимались пчеловодством, соревновались, кто съесть много меда. Считалось, что чем больше съешь, тем больше и пожнешь. В народе также было принято завершать заготовку дров на зиму. Если успеть к этому дню, то всю зиму в доме будет тепло.

Женщины пекли пирог, однако не ели его. Этот пирог служит для того, чтобы «закормить землю» – пирог разламывался на кусочки, а кусочки раскидывали по земле, чтобы подкормить зимующих у нас птиц. Поверья говорят о том, что чириканье птиц успокаивает землю, что сами птицы просят почву-кормилицу принести щедрый урожай.

Приметы:

Если град пошел, или мелкую крошку видно – 22 ноября придет настоящая зима.

Много снега выпало, и он не растаял – зима будет теплой, а в следующем году можно будет ожидать хорошего урожая.

Если по сей день парень с долгами не рассчитается, то в следующем году, согласно приметам, точно не женится.

Дождь идет – год будет урожайным.

Большой грех – отправиться в путь на телеге с одной оглоблей.

Обязательно нужно подумать в этот день о будущем урожае, поскольку именно сейчас мысли материальны.

Если дров много нарубить – по приметам, в доме будет тепло и уютно.

Чем больше меда съешь – тем больше его соберешь следующего года.

Что нельзя делать в этот день:

Постарайтесь не одалживать в этот день деньги. Скорее всего назад вы их не получите.

Также не поручайтесь в этот день за людей, в которых не уверены на все 100 %, иначе они вас крупно подведут и подставят.

Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.

Не рекомендуется просить повышения в должности или увеличения заработной платы.

Не занимайтесь чужими делами и проблемами, посвятите время себе и постарайтесь изменить свой образ жизни. Не держите зла на других, простите их, и покайтесь сами.

Если вы не специалист в какой-то области, не беритесь за эту работу сами. Не стоит ничего планироваться, все может пойти прахом. Если найдете в этот день изогнутую или сломанную монету, вам изменит любимый.

Еще нужно избавиться от ненужных вещей и раздражительных людей.

Именинники: Владимир, Афанасий, Александр, Пётр, Елисей, Вольдемар, Игнат, Емельян, Николай, Максим, Эмиль, Ефросинья, Яков.

5 ноября: этот день в истории:

1935 – выпущена настольная игра “Монополия”.

1935 – в Киеве открылось регулярное троллейбусное движение.

2015 — экологическая катастрофа в Бразилии: при обвале дамбы хвостохранилища погибли 19 человек, большое количество токсичных отходов попали в реку Риу-Доси и вскоре достигли океана.

Кто родился 5 ноября

1911 – Мэри Осборн, американская киноактриса.

1913 – Вивьен Ли, английская актриса театра и кино.

1934 – Кира Муратова, украинская киноактриса, режиссер, сценарист.

1938 – Джо Дассен, французский певец, композитор, музыкант.

1952 – Олег Блохин, украинский футболист, тренер.

1958 – Роберт Патрик, американский актер.

1959 – Брайан Адамс, канадский рок-музыкант, гитарист, автор и исполнитель песен.