Сьогодні, 6 квітня, у світі відзначають Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1722 — Петро I увів податок на бороди в розмірі 50 карбованців на рік.

1748 — в Італії виявлені руїни Помпеї.

1818 — у Парижі барон Карл Де Дрез продемонстрував перший двоколісний засіб пересування (прообраз сучасного велосипеда).

1869 — запатентовано целулоїд.

1896 — в Афінах почалися Олімпійські ігри — традиційні для античної Греції змагання, заборонені півтори тисячі років перед тим римським імператором Теодосієм I і відроджені завдяки ініціативі барона П’єра де Кубертена. Перші Олімпійські ігри сучасності за участю спортсменів з 13 країн відкрив грецький король Георгій I у присутності 60 тисяч глядачів.

1909 — американський офіцер Роберт Пірі першим у світі досягнув Північного полюса.

1945 — Різня в Горайці, винищення українського населення села Гораєць, здійснене підрозділами Другого Окремого Операційного батальйону Корпусу Внутрішньої Безпеки Польщі.

1950 — секретною постановою Ради Міністрів СРСР спецпоселенці стали вважатися засланими навічно.

1992 — міністри закордонних справ Росії, України, Румунії, Молдавії прийняли спільну декларацію про припинення вогню в Наддністрянщині.

1994 — початок геноциду в Руанді, після того як екстремісти збили літак, на борту якого перебували президенти Руанди Жювеналь Хабіарімана і Бурунді Сипрієн Нтарьяміра.

2016 — Нідерланди на консультативному референдумі відкинули асоціацію України і ЄС.

Яке сьогодні церковне свято:

Віряни вшановують пам’ять: преподобного Захарія (ченця), преподобного Захарія, постника Печерського, святителя Артемія (Артемона) Солунського, преподобного Якова, єпископа Катанського.

Прикмети погоди:

Пізня весна — до холодного літа.

Якщо жайворонки багато й довго співають — буде ясна погода без опадів, якщо їх не чути від самого ранку — до негоди.

У квітні ранковий туман віщує ясну погоду.

Сьогодні іменини святкують Артем, Захар, Петро, Яків.