В Краматорске почтили память жертв обстрела города из "Смерчей". 10 февраля 2015 пророссийские боевики открыли огонь из РСЗО "Смерч" по жилым кварталам города.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Руководитель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко выразил особую благодарность военным, которые продолжают защищать украинцев от таких страшных трагедий. Он также отметил, что все виновные в этом преступлении обязательно будут наказаны.

Присутствующие почтили жертв обстрела минутой молчания и возложили цветы к памятным знакам. Военный капеллан отправил литургию по погибшим.

Фото: штаб ООС

Напомним, 10 февраля 2015 года, российско-оккупационные войска осуществили ракетный обстрел аэродрома и густонаселенных районов Краматорска. В этот день, начиная с 11:51 в Краматорске произошло две серии взрывов с интервалом в 30 минут.

Причиной взрывов был ракетный обстрел из крупнокалиберных систем залпового огня, ракеты были оснащены кассетными боеприпасами, которые запрещены Конвенцией о кассетных боеприпасах.

Обстрелам подвергся Краматорский аэродром и жилые кварталы города.

По данным Донецкой ОГА, погибли 17 человек, в том числе 9 военных ВСУ. 64 человека получили ранения. Среди них 5 детей. В результате обстрела были повреждены 41 здание.

В ночь с 10 на 11 февраля Краматорск посетил глава государства Петр Порошенко, побывал в местах, куда попали снаряды, посетил пострадавших в больнице и провел совещание в штабе АТО.

Обстрел Краматорска вызвал бурную международную реакцию – так, президент США Барак Обама по этому поводу даже звонил президенту России Владимиру Путину, но фактически звонок ничем не завершился.