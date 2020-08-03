67% киевлян считает, что Украина движется в неправильном направлении.

Об этом говорится в результатах опроса социологической группы “Рейтинг”, проведенного 26-27 июля.

Так, только 24% считают, что страна движется в правильном направлении, 67% – противоположного мнения.

Согласно электоральным симпатиям, то 59% опрошенных, которые на выборах поддержали партию “Слугу народа”, считают, что страна движется в правильном направлении, 31% – противоположного мнения.

88% сторонников партии “Европейская Солидарность” считают курс Украины неправильным, и лишь 7% уверены, что страна движется правильно.

Также неправильным курс движения Украины считает большинство опрошенных сторонников следующих политсил: УДАР – 63%, “Голос” – 71%, “Батькивщина” – 73%, “Сила и Честь” – 74%, “Перемога Пальчевского” – 76%, партия Шария – 89% и ОПЗЖ – 91%.