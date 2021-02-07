7 февраля в мире отмечаются День рождения огнетушителя, День полетов в месяц, День числа Эйлера ("e" Day).

Об этом рассказывают #Буквы.

В США – День Феттучини “Альфредо” День борьбы с ВИЧ и СПИДом среди афроамериканцев, День розы, День “Помашите рукой соседу” День балета, День периодической таблицы, День отправления открыток друзьям, в Великобритании – День пудинга, в Японии – День северных территорий, в Индии – День поста духовных практик “Шат-тела экадаши”, в Гренаде – День независимости, в Ирландии – День святого Мэла.

Этот день в истории:

1483 – известный украинский ученый Юрий Дрогобыч в Риме издал книгу “Прогностическая оценка текущего 1483 года” (Iudicium pronosticon Anni M.cccc.lxxxiii), которая является первой известной печатной книгой украинского автора.

1831 – польский Сейм утвердил красно-белый флаг как национальный.

1889 – американец Герман Голлерит (Herman Hollerit; 1860-1929) запатентовал первую электрическую вычислительную машину.

1906 – сигнал SOS впервые был предложен как международный сигнал бедствия (вместо кода CQD, который раньше использовали на судах).

1992 – Республика Бенин признала независимость Украины.

2010 – состоялся второй тур президентских выборов в Украине, на которых победил Виктор Янукович.

Какой сегодня церковный праздник:

7 февраля православные христиане отмечают день святого Григория Богослова. Григорий получил хорошее образование – он учился в школах Кесарии Палестинской, Александрии и Афинах. В 26 лет принял крещение. В Афинах он познакомился Василием Великим. Они дружили всю жизнь. А еще Григорий был с Василием Великим в пустыне.

Что нельзя сегодня делать:

Нельзя хвастаться успехами – сглазят.

Нельзя ссориться, спорить и ругаться.

Приметы на 7 февраля:

Снег выпал на Григория – зима не будет суровой.

Если синицы 7 февраля весело щебечут во дворе – будут сильные морозы.

День до обеда, таким будет декабрь и январь следующего года.

Если сильный снегопад 7 февраля – будет ранняя осень.

Именины у Григория, Моисея, Бориса, Филиппа, Александра и Виталия.