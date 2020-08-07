В пятницу, 7 августа, в мире празднуют Международный день пива. В этот же день православные христиане чтят успение праведной Анны, матери Богородицы.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

Международный день пива (International Beer Day)

Во многих странах мира есть несколько праздников, связанных с производством этого алкогольного напитка. Так, производители пива празднуют этот день 1 марта в Исландии, а на территории некоторых славянских стран – во вторую субботу июня.

Международный день пива (International Beer Day) – ежегодный неофициальный праздник всех любителей и производителей этого напитка, который отмечается в первую пятницу августа. Основателем праздника стал американец Джесс Авшаломов (Jesse Avshalomov), владелец бара, который хотел таким образом привлечь еще больше посетителей в свое заведение.

С 2007 года праздник отмечают на территории США. Впервые его отпраздновали в городе Санта-Круз (штат Калифорния, США). Несколько лет этот день отмечали 5 августа, но в 2012 году решили, что лучше делать это в первую пятницу августа.

День пива стал праздником международного масштаба именно в 2012 году. Тогда его одновременно праздновали в 207 городах, 50 странах и на 5 континентах.

Интересный факт. Согласно археологическим находкам, пиво в Древнем Египте уже точно варили в 3 веке до н.э., то есть оно может вести свою историю и с более древних времен. Ряд исследователей связывают его появление с началом выращивания человеком зерновых культур – за 9000 лет до н.э. Существует мнение, что изначально культивировать пшеницу стали не для выпекания хлеба, а именно для приготовления пива.

В привычном нам виде пиво появилось только в 13 веке. Именно тогда в него стали добавлять хмель. Первые пивоварни появились в Исландии, Германии, Англии и других странах Европы, и в каждой существовали свои секреты приготовления этого напитка.

Занимались этим семьи, передавая секретный рецепт из рода в род.

В Международный день пива главные мероприятия проходят в пабах, барах и ресторанах, где все участники праздника могут попробовать пиво не только разных сортов, но и разных производителей разных стран и даже редкие сорта. Главная традиция праздника – вместить в себя пива столько, сколько сможет влезть.

Считается, что самая пивная нация – это немцы, немного от них по уровню потребления пива отстают чехи и ирландцы.

В Англии, в городке Грейт-Харвуд, проводятся необычные пивные соревнования – мужчины устраивают забег на 5 миль, и на этой дистанции они должны выпивать по кружке пива в расположенных на дистанции 14 пабах. Но при этом участники не просто бегут, а бегут с детскими колясками. И побеждает тот, кто не просто пришел на финиш первым, но и ни разу не перевернул коляску.

Самый крупный завод по производству пива – это Adolph Coors Company (США), его производственная мощность – 2,5 млрд. литров пива в год.

На аукционе бутылка пива Lowebrau была продана более чем за 16 000 долларов. Это единственная бутылка пива, которая уцелела после крушения в 1937 году дирижабля Гинденбург в Германии.

Знаменитые фестивали пива в мире:

Oktoberfest (проходит в Германии в сентябре);

Большой пивной фестиваль Лондона (август);

Бельгийский Пивной уикенд (Брюссель, начало сентября);

Великий фестиваль пива в Денвере (США, конец сентября).

Православные праздники 7 августа

Праведная Анна, мать Богородицы (девы Марии), была дочерью священника Матфана и жены его Марии, из колена Левина, рода Ааронова. Святой праведный Иоаким, сын Варпафира, был потомком царя Давида, которому Бог обещал, что от семени его потомков родится Спаситель мира.

Супруги жили в городе Назарет. Поскольку в то время не иметь детей было позором, Анна и Иоаким немало страдали из-за этого. Однажды произошло событие, которое навсегда изменило их жизни.

Иоаким отправился в храм, чтобы принести дары Богу. Но священник их не принял, мотивируя свое решение тем, что негоже бездетному отцу приносить такие жертвы.

Такое решение опечалило Иоакима и он решил не возвращаться домой. По дороге к супруге он остановился в пещере и остался там жить. Он постоянно молился и постился, прося у Бога ребенка. Слухи о произошедшем дошли к Анне и она стала вести себя аналогично мужу.

Молитва супругов была услышана — им обоим Ангел возвестил о том, что родится у них Дочь, которую благословит весь род человеческий. Иоаким и Анна встретились в Иерусалиме, где у них вскоре родилась дочь – Мария.

Через несколько лет после рождения дочери, в 80-летнем возрасте, Иоаким умер. Еще через два года, в свои 70-т, умерла Анна.

Император Иустиниан II обновил храм в честь Анны, потому что праведная Анна явилась его беременной супруге, тогда же тело ее и покрывало (мафорий) были перенесены в Константинополь.

В католической церкви дата чтения памяти святой Анны несколько отличается. Этот день празднуют 26 июля.

Народные приметы 7 августа: что нельзя делать

В народе этот день назвали Анна Зимоуказательница. По погоде дня определяли, какой будет зима. Если холодно, то зима будет морозной и суровой. Если же теплая и сухая погода, то зимние месяцы порадуют солнцем и небольшим морозом.

Анна Зимоуказательница напоминает людям, что скоро наступит ненастная погода. Обычно с этого периода начинает холодать. Лето подходит к концу, а осень стоит на пороге.

Славяне именно 7 августа считали праздником лошадей. В этот день их не выводили на работу в поле, а устраивали конские забеги. Перед этим лошадей купали в речке и украшали разноцветными лентами и бубенцами.

На Анну было принято собирать грибы и выкапывали картошку, а на ужин готовить разнообразные грибные и овощные блюда. Было принято делать картофельные зразы и картопляники, котлеты, фаршировать разной начинкой половинки картофеля. Еще в это время заготавливали ягоды на зиму: сушили, или варили из них вкусные компоты и варенья.

Хорошей приметой считается играть свадьбы и крестить детей 7 августа, а человек, рожденный в этот день, вырастит счастливым и здоровым. А вот ругаться в этот день – дурная примета. Можно беду на себя накликать.

Если ночь с 7 на 8 августа свежая и холодная, то зима будет студеной и ранней.

Аисты в стаи собираются или муравьи увеличивают муравейники – к ранней и холодной зиме.

Большой урожай желудей – к теплой зиме.

Черемуха плодоносит – к ранней осени.

Иней на окнах – в октябре заморозки начнутся.

Роса замерзла на лугу – зима будет очень холодной.

Светлая и теплая погода – зима снежной не будет.

Какая погода будет до обеда – такая же и до конца декабря.

Муравьи резко увеличивают муравейники – зима будет достаточно холодной.

Что нельзя делать:

Ругаться. Наши предки считали, что это плохая примета – можно накликать на себя беду.

Чинить свою обувь и одежду.

Жадничать.

Пересаживать цветы.

Оставлять ребенка одного в комнате.

7 августа: этот день в истории

1560 — царь Иван Грозный велел в спешном порядке строить в Москве дворцы его ближайшим родственникам (детям и брату).

1620 — Катарине Кеплер предъявляется обвинение в колдовстве.

1679 — на Ниагаре спущено на воду первое судно, которое начало плавание по Великим озерам.

1840 — в Англии запрещено использовать детей в качестве трубочистов.

1888 — обнаружена первая жертва, которая приписывалась Джеку Потрошителю. Старший внук королевы Виктории принц Кларенс был основным подозреваемым, но сегодня обвинения в его адрес считаются необоснованными.

1970 — проведен первый компьютерный шахматный турнир.

1993 — часть Букингемского дворца в Лондоне впервые открыта для туристов.

Именинники 7 августа

1819 — Пантелеймон Кулиш, украинский писатель, член Кирилло-Мефодиевского братства (“Черная Рада”).

1947 — София Ротару, певица, народная артистка СССР.

1960 — Дэвид Духовны, американский актер, дважды лауреат премии “Золотой глобус”.

1975 — Шарлиз Терон, голливудская актриса, обладательница “Оскара”, “Золотого глобуса”, др. наград.