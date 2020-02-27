Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, деятельность Верховной Рады в феврале 2020 года не одобряют 70% опрошенных, а одобряет — только 19%.

“Оценка действий Верховной Рады по сравнению с декабрем в феврале ухудшилась: на 16 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет ее работу (с 35% до 19%), и на 21 процентный пункт возросла доля тех, кто не одобряет (с 49% до 70 %)”, — отметили в КМИС.

Ухудшилась и оценка деятельности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Положительно к нему относятся 21% опрошенных, отрицательно — 16%.

“Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом, то доля тех, кто относится к нему негативно, возросла на 5 процентных пунктов (было 11%)”, — подчеркнули социологи.

Опрос проводился КМИС с 21 по 25 февраля 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включаются временно оккупированные территории Крыма и Донбасса. В ходе опроса было проведено 1500 интервью. Погрешность выборки не превышает 3 %.