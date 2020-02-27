С декабря прошлого года на 13% снизилось количество украинцев, которые позитивно относятся к президенту Владимиру Зеленскому (с 60% до 47%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, к Владимиру Зеленскому положительно относятся в феврале 2020 года 47 % опрошенных, отрицательно – 24 %.

“Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом, то доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшилась на 13 процентных пунктов (было 60%), а доля тех, кто относится к нему негативно, возросла на 10 процентных пунктов (было 14 %)”, – отмечают социологи.

Оценка действий Президента по сравнению с декабрем также ухудшилась. В частности, на 15 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет его работу (с 62 % до 47 %), и на 15 процентных пунктов возросла доля тех, кто не одобряет (с 25 % до 40 %).

Опрос проводился КМИС с 21 по 25 февраля 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включаются временно оккупированные территории Крыма и Донбасса. В ходе опроса было проведено 1500 интервью. Погрешность выборки не превышает 3 %.