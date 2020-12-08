8 грудня світ відзначає День художника, День мандрівника в часі, День орнаментальної музики.

Об этом рассказывают #Буквы.

В США – День сала, День шоколадного пирожного, День бармена, в Уругвае – День пляжа, в Панаме – День матери, в Финляндии – День финской музыки, в Узбекистане – День Конституции, в Болгарии, Македонии – День студента, в Японии – День просветления Будды, на Кубе – День Карибского сообщества, в Кыргызстане – День работников радио и телевидения, в Румынии – День Конституции, в Мексике – праздник богини Ишчель, в Гуаме – День святой покровительницы.

Памятные дать 8 декабря:

1609 – в Милане открылась Амброзианская библиотека, вторая крупнейшая в Европе публичная библиотека после Бодлеанской, открытой в Оксфорде в 1602 году. К Амброзианская библиотека входит также картинная галерея.

1868 – во Львове основано общество “Просвита”.

1881 – сгорел венский Рингтеатр, в котором погибло около 850 человек (ужасная театральная пожар в мировой истории).

1919 – коалиция союзников (члены Антанты) признала восточной границей Польши “линию Керзона”, юридически утвердив аннексию Польшей некоторых украинских этнических земель – Холмщины, Подляшья, Лемковщины и Посяння.

1941 – США и Великобритания объявили войну Японии.

1942 – испанский диктатор Франсиско Франко объявил: “Мир выбирает между коммунизмом и фашизмом, и я выбираю последнее”.

1963 – начал свою работу Украинский католический университет имени святого Климента в Риме.

1980 – 25-летний Марк Чэпмен убил Джона Леннона, который вечером возвращался с женой Йоко Оно домой. Убийца даже не пытался скрыться с места преступления.

1987 – в Вашингтоне генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган подписали договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

1991 – состоялась встреча лидеров Украины, Беларуси и Российской Федерации в Беловежской Пуще. Встреча завершилась подписанием Беловежского соглашения, показала юридически факт прекращения существования СССР как государства.

1991 – на внеочередном заседании правительства Чехо-Словацкой Федеративной Республики принято решение о признании независимости Украины.

2010 – со вторым запуском SpaceX Falcon 9 и первым – SpaceX Dragon, SpaceX становится первой частной компанией, которой удалось успешно запустить, вывести на орбиту и безопасно вернуть космический аппарат.

2010 – японский космический аппарат IKAROS с питанием от солнечного паруса – пролетает мимо планеты Венера на расстоянии 80 000 км.

Какой сегодня церковный праздник:

8 декабря православные христиане отмечают день святого Климента. Предки считали, что святой Климент приводит зиму, поэтому стоит готовиться к сильным морозам.

Что сегодня нельзя делать:

Старайтесь не выходить из дома без особой необходимости, особенно в темное время суток.

По народному поверью, в этот день нельзя жаловаться на стужу. Поэтому важно быть бодрым и веселым – тогда мороз наградит крепким здоровьем.

Приметы на 8 декабря:

Если снег идет, то лето дождливым будет.

В мороз на Южном Буге видно сверху воду – жди потепления и дождя.

Большие снежные холмы с сильным инеем с промерзшей землей – приметы к тому, что будет хороший урожай.

Ранние петухи слышать – будет потепление.

В Клымив день рано петухи запели – скоро потеплеет.

На Клима зима клин клином вышибает.

Снегопад 8 декабря – до дождливого лета.

День ангела отмечают: Ярослав, Александр, Василий, Виктор, Григорий, Иван, Иларион, Клавдия, Климент, Кузьма, Николай, Павел, Петр.