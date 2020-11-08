Сегодня, 8 ноября, в мире отмечают День рентгеновских лучей, Международный день радиологии, Всемирный день градостроительства (урбанизма), Всемирный день без Wi-Fi, Международный день скороговорок, Intersex Day of Remembrance, Всемирный день градостроительства, Международная неделя науки и мира, Международный день пианиста, Всемирный день урбанизма.

Об этом рассказывают #Буквы.

В Украине – День виноградаря и винодела, в США – День STEAM-образования, День капучино, День болвана, День “Приготовьте что-нибудь необычное и пикантное”, в Испании – Международный фестиваль воздушных змеев, в Эстонии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Исландии – День отца, в Сальвадоре – День пупусы, в Китае – День журналиста, в Туркменистане – Праздник урожая, в Тунисе – Фестиваль деревьев, в Кыргызстане – День памяти жертв политических репрессий, в Канаде – День ветеранов-аборигенов, в Азербайджане – День работников Бакинского метрополитена, в Великобритании – поминальная воскресенье, в Индии – День матери.

Памятные даты 8 ноября

1090 – Митрополит Ефрем освятил Св. Михайловский собор в Переяславле.

1655 – московско-казацкое войско после уплаты выкупа сняло осаду Львова.

1793 – Лувр открылся для публики.

1895 – Вильгельм Конрад Рентген изобрел X-лучи во время опытов с электричеством.

1909 – Состоялось учредительное собрание членов Киевского общества воздухоплавания.

1918 – В Прешове закарпатские украинцы создали Русскую Народную Раду.

1923 – Гитлер предпринял неудачную попытку путча в Мюнхене.

1927 – Заложена Днепровская гидроэлектростанция ​​мощностью 650 тыс. лошадиных сил.

1960 – Джон Ф. Кеннеди избран 35-м президентом США.

1988 – Джордж Герберт Уокер Буш избран 41-м президентом США.

1999 – Папа Римский Иоанн Павел II впервые в истории папства посетил Грузию.

2016 – Дональд Трамп избран 45-м президентом США, победив Хиллари Клинтон.

Какой церковный праздник

8 ноября в церкви празднуют день святого Великомученика Димитрия, или в народе “святого Дмитрия” или просто “Дмитрия”. Праздник установлен в честь Дмитрия Солунского, который за христианскую веру в 306 году поплатился своей жизнью – его копьями закололи римские воины.

Что нельзя делать сегодня:

Нельзя тяжело физически работать

Не стоит брать кредиты и давать в долг.

Что можно делать:

8 ноября пекли блины, которые всегда стояли на поминальном столе. Первый блин снимали со сковороды со словами “Помяни, Господи, честных родителей». Его ели, а оставляли на окне.

В народе этот день было принято пить пиво. Говорили: “На Дмитриев день и воробей под кустом пиво варит”.

День ангела отмечают: Марк, Афанасий, Дмитрий, Афанасий, Василий, Антон.