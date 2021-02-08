8 февраля в мире отмечаются День предложения руки и сердца, День нирваны, День подбрасывания монетки, Международный день борьбы с эпилепсией, День юного героя-антифашиста.

Об этом рассказывают #Буквы.

В США – День бойскаутов, День штата Айова, День футбольного похмелья, День очистки компьютера, День «Смейся и богатей», День воздушных змеев, День оперы, День пирожных с черной патоки, в Канаде – День семьи, в Шотландии – «Овсяный» понедельник в Конго – День молодежи, в Польше – День пенитенциарной службы, в Словении – День словенской культуры.

Этот день в истории:

1106 – великий князь Киевский Владимир Мономах составил «Поучение» – первый дидактически-художественное произведение Киевской Руси

1587 – после 19 лет заключения в замке Фотерингей по обвинению в заговоре против королевы Англии Елизаветы I казнена бывшая шотландская королева и претендентка на английский престол Мария Стюарт.

1600 – суд инквизиции вынес смертный приговор Джордано Бруно.

1879 – инженер Сэнфорд Флеминг впервые предложил распределить земной шар на 24 часовых пояса.

1885 – опубликовано первый рассказ Бернарда Шоу.

1915 – в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма Дэвида Гриффита “Рождение нации”, включенного впоследствии в список 100 лучших фильмов всех времен и народов.

1921 – СНК УССР принял декрет о заповеднике “Аскания-Нова”.

1928 – первая передача телесигнала через океан – из Лондона в Нью-Йорке.

1969 – состоялся первый полет крупнейшего в мире пассажирского самолета Boeing 747 (сейчас самый большой – Аэробус A380).

1964 – Beatles прибыли в аэропорт “Кеннеди” и Америку захлестнула волна битломании.

1965 – в Британии запретили рекламу сигарет на телевидении.

1992 – Украина установила дипломатические отношения с Ватиканом и Азербайджаном.

1997 – в Киеве была создана партия Христианско-Народный Союз, которую в 2003 году был переименован в Христианско-Демократический Союз.

Какой сегодня церковный праздник:

Православные 8 февраля чтят память Феодора Студита (759-826) – византийского священника. Он был настоятелем Студийского монастыря в Константинополе. Писал богословские письма и сочинения.

Теодор получил хорошее образование. В возрасте 22 лет постригся в этом монастыре. Молодая жена Теодора Анна тоже приняла монашество.

Приметы погоды:

Тихий и ясный день – весна будет теплой и наступит быстро;

Чтобы покойники не беспокоили, то у входной двери надо повесить пучок рябины или крапивы. Считается, что эти растения отпугивают злых духов;

Что нельзя делать 8 февраля:

Избегайте этого дня ссор и помиритесь с соседями, если вы живете не в ладу.

Именины у Ксенофонта, Марии, Аркадия, Петра, Симеона, Ивана и Давида.