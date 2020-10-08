В четверг, 8 октября, в Хорватии отмечают День независимости в честь официального отделения от Югославии в 1991 году; в Индии – День военно-воздушных сил, в Перу – День военно-морского флота, на Кубе – День героического партизана, а в Иране – День защиты детей.

#Буквы собрали интересные факты о событиях сегодняшнего дня.

День юриста Украины – профессиональный праздник, который ежегодно отмечается 8 октября, начиная с 1997 года, в честь издания в этот день в 1016 году Киевским князем Ярославом Мудрым первого свода законов.

Всемирный день зрения (World Sight Day) отмечается во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с целью привлечения внимания общества к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с подобными нарушениями.

Православные праздники 8 октября

Православные 8 октября вспоминают про преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского. Его прозвали чудотворцем. Он также является покровителем всех страждущих.

Преподобный Сергий Радонежский родился в 1314 году в семье бояр Кирилла и Марии. С раннего возраста Сергий хотел посвятить всю свою жизнь служению Богу.

Он никогда не проводил время в праздности. Все свое время он посвящал молитвам, псалмам и чтению божественных книг. Единственным желанием Сергия Радонежского было спасение собственной души.

В народе в этот день почитали Сергия Капустника. Люди запасались капустой на зиму: рубили, шинковали, солили и готовили с ней разнообразные угощения. Хозяйки знали секрет: первые заморозки сделают квашеную капусту вкуснее и не дадут ей закисать.

Сергия считали охранником кур. В этот день крестьяне резали кур на продажу, а также рубили и квасили капусту. Существует поверье, что если начать это делать раньше, то потом она обязательно скиснет.

Говорили, что снег в этот день выпадает за 40 дней до наступления холодов.

В этот день наши предки выпекали хлебные лепешки на капустном листе и перед тем, как отправить их в печь, обязательно просили благополучия на следующую зиму.

Первую лепешку надо было закопать еще теплой на грядке, где росла капуста. Считали, что это приведет к урожаю.

Приметы

Первый снег на Сергиев день – зима на Михайлов день 21 ноября.

Хорошая погода на Сергия продержится еще 3 недели.

Первый снег – сухой, значит, лето следующего года будет теплым и не слишком жарким.

Каким будет 8 октября – таким будет и 8 апреля следующего года.

Березовые листья еще не опали – примета, что снег выпадет нескоро.

Дует южный ветер – зима будет теплой, западный – снежной, северный – холодной.

Первый снег идет бураном, зима придет нескоро, и подобные погоды будут возникать периодически.

Первый снег на сухую землю слоем ложится – примета, что следующий год будет урожайным.

Что нельзя делать

Категорически нельзя бездельничать, ведь на Сергея Капустника обязательно нужно квасить капусту и делать консервацию на зиму.

В этот день не рекомендуется создавать конфликтные ситуации, ссориться и выяснять отношения. Будьте уступчивыми и менее эмоциональными.

Также не стоит начинать новые дела, если вы не слишком уверены в успехе. Сначала продумайте все возможные ситуации, а потом действуйте.

Именинники: Ефросинья, Сергей, Герман, Николай, Александр.

8 октября: этот день в истории

1818 – англичане впервые использовали в бою боксерские перчатки.

1873 — в США открыта первая женская тюрьма.

1886 — в Харькове открыта публичная библиотека (ныне имени Короленко).

1896 — впервые опубликован индекс Доу-Джонса, ставший главным показателем ситуации на американских биржах.

1908 — Карл Людвиг Несслер впервые продемонстрировал в Лондоне химическую завивку-перманент.

1967 – в Великобритании впервые были применены трубки для определения алкоголя у водителей.

1970 — Александр Солженицын объявлен лауреатом Нобелевской премии по литературе.

1991 — принят закон “О гражданстве Украины”.

Именинники 8 октября

1871 – Иван Поддубный, украинский спортсмен, силач, артист цирка.

1892 – Марина Цветаева, русская поэтесса, прозаик, переводчица.

1941 — Джесси Джексон, американский священник, правозащитник, сподвижник Мартина Лютера Кинга.

1970 — Мэтт Деймон, американский актёр, продюсер, сценарист, лауреат премии “Оскар” и двух “Золотых глобусов”.

1985 — Бруно Марс (Питер Джин Эрнандес), американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, мультиинструменталист и танцор, обладатель премии “Грэмми”.