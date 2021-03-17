Абсолютное большинство (80%) украинских подростков, причисляющих себя к ЛГБТ-сообществу, не чувствуют себя в безопасности во время посещения школьных учреждений.

Об этом свидетельствует результаты опроса Национального исследования школьной среды в Украине.

43% ЛГБТ-подростков в Украине чувствуют опасность и дискомфорт из-за своей сексуальной ориентации. 40% опрошенных школьников чувствуют себя некомфортно из-за веса или размера тела, а еще 30% – подвергаются травле из-за гендерной идентичности или экспрессии.

В ходе исследования оказалось, что 20% подростков из-за этих проблем боятся посещать столовую, а 30% – избегают походов в туалет.

Исследование продолжалось в течение месяца. За это время специалисты установили, что почти 40% ЛГБТ-учеников по крайней мере один раз не пошли в школу из-за боязни за себя.

Почти 70% ЛГБТ-подростков страдают от гомофобных высказываний в свой адрес. Более того, иногда такие оскорбления звучат в присутствии учителей или школьной администрации. В частности, 67% опрошенных слышали гомофобные высказывания от сотрудников школы. Также более 60% школьников заявили об отсутствии в школе взрослого, к которому они могут обратиться за помощью из-за буллинг.

Специалисты констатировали, что 30% опрошенных школьников столкнулись с различными формами физического насилия из-за своей сексуальной ориентации, а 28% – из-за гендерной экспрессии. Половина опрошенных страдают от кибербуллинга.

“Исследование говорит, что школа сегодня не является безопасной средой для обучения таких детей. Всего 20% ЛГБТ-учеников сказали, что в школе чувствуют себя в безопасности. Все остальные чувствуют себя в школе опасно, некомфортно”, – рассказала координатор исследования в Украине Марина Шевцова во время пресс-конференции.

Напомним, что это исследование было проведено общественной организацией “Родительская инициатива “Терго” и “Студена” в течение 2019-2020 учебного года среди учеников украинских школ, которые идентифицируют себя как представители ЛГБТ-сообщества, в Киевской, Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях. В нем приняли участие 1743 подростка в возрасте от 13 до 18 лет.