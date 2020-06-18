80 ветеранов Второй мировой войны, которые будут сидеть рядом с президентом России Владимиром Путиным на параде Победы, отправили на карантин из-за COVID-19.

Об этом сообщает Bloomberg.

В окружении Путина называют две причины такого решения. Первая – способ защитить и изолировать ветеранов хотя бы до дня, когда состоится парад. Это объяснили тем, что ветераны находятся в группе риска из-за COVID-19. Вторая – вопрос национальной безопасности. Так в окружении президента пытаются защитить его от возможного заражения COVID-19 от кого-то из ветеранов.

Среди чиновников, которые инициировали второй план, предусматривающий защиту Путина, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На карантин ветеранов отправили за 14 дней до проведения парада на один из российских курортов. Куда именно – не указано.

Что касается президента Путина, то в связи с эпидемией коронавируса он, в основном, находится в своей резиденции в Ново-Огарево. С апреля он лишь дважды появлялся на публике: 9 мая и 12 июня.

По состоянию на 17 июня в России более полумиллиона заражений COVID-19, почти 7500 человек умерли вследствие коронавирусной болезни. Это третье место в мире после США и Бразилии.

Как известно, военный парад ко Дню Победы должен был состояться 9 мая, но из-за эпидемии коронавируса его перенесли на 24 июня. Российские власти отправили приглашения на мероприятия многим иностранным лидерам и представителям международных организаций. Свое участие на параде 9 мая подтверждали президенты Франции, Чехии, Сербии, Болгарии и нескольких постсоветских стран, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.